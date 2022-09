Omar Montes le hace un regalo muy especial a Gala, la hija de Violeta y Fabio

Apenas quedan unos días para que Gala, la primera hija de Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio, cumpla su segundo mes de vida. Unos meses en los que tanto la influencer como el cantante están viviendo miles de primeras veces y en los que también han experimentado algunos de los miedos que nacen tras convertirse en padres primerizos.

Desde que el 31 de julio llegó al mundo su bebé, no han dejado de compartir distintas imágenes en sus perfiles de Instagram donde hemos podido ver cómo ha ido creciendo la pequeña y donde han demostrado que Gala es su mayor regalo y que siempre que pueden pasan el mayor tiempo posible con ella.

Pero no solo ahora nos están haciendo partícipes del día a día junto a su hija, sino que durante el embarazo, la valenciana también quiso compartir con su más de un millón de seguidores en Instagram todo el proceso y todos los cambios que iba sufriendo su cuerpo.

De hecho, fue durante estos meses de gestación cuando la pareja televisiva quiso desvelar algunas pistas sobre su bebé, por ejemplo, quién sería su padrino. Y es que el elegido no podía ser otra persona que Omar Montes, el mismo que vio desde primera mano cómo surgió el amor en Supervivientes.

La esterecha amistad que mantiene el artista con Violeta y Fabio le ha llevado a convertirse en el padrino de su hija Gala, en caso de que se celebre el bautizo. Y es que, como contó la influencer por Stories, lo que ha impedido que no se haya celebrado aún han sido algunos problemas con el sacramento religioso. Sin embargo, esto no ha hecho que Omar Montes no haya querido tener un detalle con su ahijada.

Un regalo muy emotivo

Ha sido la propia Violeta Mangriñán quien ha querido compartir lo unidos que están su hija y Omar y ha dejado claro que su pequeña está de lo más consentida por todo su entorno y no solo por sus propios padres.

A través de un vídeo en sus Stories, ha mostrado el detalle que el cantante ha tenido: una esclava de oro en la que aparece por la parte delantera el nombre de Gala junto a un corazón y por la parte trasera el de Omar.

Violeta Mangriñán muestra el regalo de Omar Montes / Instagram @violeta

Todo un detalle de lo más emotivo que la de Castellón no ha querido pasar por alto y ha querido agradecer a Omar Montes de alguna forma.