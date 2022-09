Måneskin desvela el nombre de su próxima canción: ‘The Loneliest’

Måneskin por fin ha desvelado el nombre y la portada de su próximo proyecto musical. The Loneliest saldrá el próximo 7 de septiembre. Después de arrasar en el CCME en Madrid y en sus conciertos por Latinoamérica, la banda italiana continúa trabajando en sus nuevas novedades, dejándonos nuevas canciones antes de poner rumbo a su gira por Estados Unidos.

Hace unos días ya sorprendieron a sus seguidores al anunciar que algo nuevo se traían entre manos. En ese momento solo nos dejaron la fecha y un vídeo en el que aparecía una hoja mojada con un texto en inglés, por lo que podemos intuir que será un tema en este idioma. Ya nos han demostrado que lo manejan a la perfección con temas como Supermodel, I wanna Be Your Slave o Mamma Mia.

Estamos seguros de que se va a convertir en un éxito como estos anteriores. Existían muchas especulaciones sobre este título, ya que sus fans pensaban que se llamaría “New Single”, algo que no sería raro si recordamos que una de sus canciones se llama New Song. Finalmente, estas apuestas no iban por el buen camino, ya que han elegido un nombre que deja claro cómo va a ser la temática de este lanzamiento.

Según lo que pudimos leer en dicha publicación podemos estar seguros de que se tratará de un tema triste y melancólico como Caroline o Torna a Casa. Además, también hemos disfrutado de la portada que adornará el single. Se trata de una foto de la banda italiana con cara triste y con nubes negras sobre sus cabezas. Otra buena noticia es que el tema no vendrá solo, ya que si pre-guardas el tema en plataformas digitales podrás entrar en un sorteo para conseguir una litografía numerada de edición limitada.

Ahora, con el nombre y la fecha, solo nos queda esperar para poder disfrutar de lo que nos tiene preparado Måneskin. ¿Estas preparadx?