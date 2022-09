Rosalía confesó a Paco León su plan de conquistar el mundo musical hace 5 años: “Esto es solo el principio”

Paco León es uno de los rostros más conocidos de España. Desde que lo conocimos gracias a su papel de Luisma en Aída han pasado 17 años, pero su legado artístico no ha hecho más que crecer. Paco León se ha convertido en uno de los directores más reconocidos de la industria del cine patrio gracias a películas como Kiki, Carmina o Revienta o su último trabajo, Rainbow.

Además, puede presumir de ser una persona muy querida por el público, dando titulares en cada una de sus entrevistas. De este modo, el director ha sido el último invitado del programa Nude Project, donde ha repasado algunos momentos de su carrera.

Como era de esperar, el actor no ha tenido problema en opinar sobre distintos temas. De este modo, Paco ha hablado sin tapujos sobre lo que opina de series como Élite: “Como productos me parecen unas mierdas muy grandes. Son como muy anti artístico. Pones ahí a unos chicos guapos y a unas chicas guapas. Yo los respeto como compañero, pero como espectador me parece un mojón”.

Las declaraciones no han tardado en hacerse virales en redes sociales. Mientras que algunos están de acuerdo con las declaraciones de Paco, otros opinan que es una falta de respeto hacia otros compañeros de profesión.

Paco León hablando de élite Jajajajaja amo a este señor y es top invitados de la resistencia pic.twitter.com/rNtpqjVg8o — Rebu (@RebuuR) September 26, 2022

La anécdota de Paco León con Rosalía

Si hay un momento de la entrevista que le ha gustado a los fans de Rosalía es, sin duda, cuando Paco ha hablado de su primer encuentro con ella. Corría el año 2017 y la catalana acababa de sacar Los Ángeles. El primer álbum de la estrella española fue muy bien recibido por la crítica.

“Yo conocí a Rosalía después del primer disco. Estuvimos cenando con la hermana. Le pregunté si no estaba aturdida”, empieza diciendo Paco. “Todo esto fue antes de El Mal Querer y todo. Le dije si no estaba aturdida de todo el éxito de Los Ángeles”, continúa explicando.

Lo divertido de la anécdota fue lo que le contestó la propia Rosalía: “Me miró súper suave, nada chula, y me dijo ‘no, Paco, si esto es solo el principio’".

Paco ha continuado explicando que le dijo todo lo que quería hacer de cara a los próximos años: mezclar el flamenco con electrónica y hacer shows grandes con bailarines. “Yo pensé ‘qué está diciendo está pava, está loca, de qué habla’. Luego empezó a hacer las cosas. Tenía un plan para conquistar el mundo y estaba súper bien rodeada”, ha teminado diciendo.

Se trata de una divertida anécdota que demuestra que no sabes a quién puedes tener delante. Quizá se termine convirtiendo en la próxima estrella del pop mundial.