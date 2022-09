¿Quién es María Becerra? 5 datos que debes saber sobre la estrella argentina

María Becerra se ha convertido sin duda en una de las artistas revelación de la escena de la música urbana. Y es que con tan solo 22 años, su voz suena ya en múltiples rincones del mundo, habiéndose consolidado como una auténtica referente para las nuevas generaciones.

Pero, ¿quién es esta argentina que tanto suena en las plataformas digitales y listas de éxitos? En LOS40 Urban recopilamos 5 datos que debes saber sobre la de Quilmes.

Sus comienzos en Youtube

Lo creas o no, los comienzos de María no están en la música, sino en Youtube. Su fama comenzó a dispararse en 2015 tras abrir un canal en esta plataforma y llegar a acumular millones de visualizaciones en sus vídeos. Su contenido estaba enfocado al entretenimiento, por lo que a través de este canal compartía sus vivencias y se atrevía con todo tipo de retos. Y es que todo comenzó tras compartir alguna que otra cover, vídeos de sus castings y un monólogo de cinco minutos que acumuló más de un millón de reproducciones en unas horas.

Un pasado muy variopinto

María siempre ha sido una chica muy activa. A los trece años comenzó a escribir poesías y cuentos, así como también a practicar fútbol. También decidió aprender carpintería, aunque no guarda un buen recuerdo de esta etapa, ya que sufrió acoso sexual, violencia física y otras situaciones discriminatorias, según ha desvelado.

Su descubrimiento musical

La joven se dio cuenta de que lo suyo también era la música, por lo que en 2019 lanzó su EP 222, con el que comenzó a mostrar al mundo su otro talento. Temas como Tu Lady, Nada De Amor y Dime Cómo Hago nos mostraron a una María dispuesta a arrasar en las listas de éxitos.

Poco a poco su voz fue llegando también a otros artistas. Lanzó High con Tini y Lola Índigo, En Tu Cuerpo Remix con Rauw Alejandro y Lenny Tavárez, Confiésalo con Rusherking, y más. Con este último, por cierto, mantuvo un romance. Pero uno de sus lanzamientos estrella es Qué Más Pues? con J Balvin, que le llevó directa a las listas internacionales.

En sintonía con la comunidad LGTBIQ+

Nuestra protagonista se ha convertido también en una referente para los miembros de la comunidad LGTBIQ+. De hecho, en una entrevista con MTV, aseguró formar parte de ella, ya que es bisexual. "Amo representarlos. [...] No solo voy a hacer canciones sobre hombres porque no solo me gustan los hombres. Cuando entendí y acepté que también me gustaban las chicas, fue un momento difícil. Hubo mucha confusión y prejuicio, y tuve que pensar en cómo mi familia se lo tomaría. Fue algo muy fuerte que marcó mi vida, así que tengo muchas canciones sobre ese capítulo", declaró.

De gira

Ahora María ha presentado su álbum de estudio Animal, con el que va a recorrer España de la mano de LOS40 Urban. Pasará por nueve ciudades de nuestro país para encontrarse con un ejército de fans dispuesto a darlo todo con todas sus canciones.

Y tú, ¿conocías estos datos de María Becerra?