Brad Pitt y Emily Ratajokowski: ¿nueva relación a la vista?

Brad Pitt y Emily Ratajokowski son el centro de las redes sociales por su posible relación en secreto. Parece que el actor ha superado a Angelina Jolie y ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor conociendo a la modelo. Según el portal Page Six, se han estado viendo a escondidas, pero sus citas han salido a la luz y ya son muchas las especulaciones que afirman esta nueva relación.

La revista People también asegura que los actores “se han estado viendo mucho últimamente”, aunque explican que sus amigos no confían en que esta relación vaya en serio. Sin embargo, ni los protagonistas ni sus representantes han confirmado ni desmentido la noticia.

A principios de este mes, Emily solicitó el divorcio a su marido, el productor de cine Sebastian Bear-McClard en la Corte Suprema de Manhattan después de cuatro años de matrimonio y un hijo en común, Sylvester Apollo Bear. En julio anunciaron formalmente su relación a través de una fuente cercana a la actriz: "Se separaron recientemente. Fue decisión de Em. Le está yendo bien. Es fuerte y está concentrada en su hijo. Le encanta ser madre".

Desde Page Six han querido insistir en que “todavía no son pareja” y que “Brad no está saliendo con nadie”, pero que habrían “quedado en varias ocasiones”. También aseguran que el actor ha estado viéndose con “otras personas” en los últimos meses, pero han lanzado una advertencia a sus fans: “Estad atentos”.

People afirma que Pitt “está viviendo su mejor vida” a pesar de las disputas legales que está viviendo con su ex mujer, Angelina Jolie, por sus bienes en común y sus hijos. "Brad cena con sus hijos más pequeños cuando todos están en Los Ángeles, ya que los niños son mayores ahora, tienen su propia vida y amigos. Brad tiene una relación bastante buena con ellos", señaló la revista.