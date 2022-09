El look ‘vuelta al cole’ de Violeta Mangriñán que ha enamorado a las redes sociales

Aunque su hija Gala todavía es demasiado pequeña para asistir a clase, Violeta Mangriñán no ha podido resistirse y, haciendo honor al mes de septiembre y a lo que conlleva para muchos niños, se ha puesto el uniforme para volver al cole.

Con una falda de tablas y cuadros color beige, tendencia este 2022, unos mocasines negros con calcetines blancos al más puro estilo Michael Jackson, un top básico y un bolso de mano, la influencer ha revolucionado las redes sociales.

"Back to school", reza la descripción de su post. Y viendo su pose, Violeta demuestra estar más que preparada para asistir a una escuela propia de School of Rock, la película de 2004 en la que Jack Black enseñaba música "rock and roll de alto voltaje" a jóvenes de quinto curso.

La valenciana completa su look con una gafas de sol y una biker a juego con su calzado y su cartera, dándole un toque motero, como buena motomami que es desde hace ya casi meses.

Gracias a sus stories y a la petición de sus seguidores, hemos podido conocer la marca detrás de cada una de sus prendas para tener una mejor referencia de su outfit. El top y la chaqueta son de Zara; la falda es de Burberry (y de Julian Fashion Boutique); el bolso es de Jaquemus (detalle y regalo de la doctora Carla Barber) y los mocasines de la línea francesa Maje Paris.

"Me encanta", "Preciosa", "Me chifla el look" son solo algunos de los comentarios que ha recibido en la publicación, la cual acumula más de 23K likes. ¡Verdaderamente le queda ideal!