Entrevista a Jason Graves: “Fue muy divertido escuchar el ‘Moss’ original y vuelve a serlo en ‘Moss Book 2’”

Hay juegos que marcan generaciones de consolas. Títulos que inmediatamente que te dicen Super Nintendo o Nintendo 64 vas a contestar Super Mario World o Zelda Ocarina of Time. Pues algo similar es lo que sucederá dentro de unos años cuando alguien pregunte por PlayStation VR o Quest. Ese juego tiene nombres y apellidos: Moss Book 2. Y gran parte de su gigantesco mérito lo tiene una espectacular banda sonora que acompaña esta preciosa aventura que dan ganas de rejugar una y otra vez.

Después de haber rescatado a su tío Argus en Moss, la aventura de Quill continúa en Moss Book 2 con la revelación de que un tirano alado la está persiguiendo dentro del castillo embrujado donde su tío estuvo cautivo. Pero Quill tiene un plan propio, uno que finalmente podría terminar con el despiadado gobierno de los Arcanos y salvar al mundo de una gran ruina. Rodeado de terreno peligroso, rompecabezas desafiantes y enemigos retorcidos en fuego y acero, el viaje será difícil, lleno de triunfos y angustias por igual, pero nuevos aliados, viejos amigos y la naturaleza misma del castillo pueden ofrecerte ayuda a lo largo del camino.

La crítica es unánime en apartados como el sonoro donde ha trabajado Jason Graves, una auténtica leyenda dentro de la industria musical del videojuego dando vida a un universo musical de fantasía. En LOS40 hemos tenido la oportunidad de charlar con él.

LOS40: ¿Qué tal ha sido regresar al universo de Moss 4 años después?

Jason Graves: Fue un sueño hecho realidad. Fue muy divertido trabajar en el primer juego y el equipo fue alucinante. Definitivamente fue uno de los mejores momentos de mi vida. Tener la oportunidad de volver para hacer una secuela y poder revisitar todo lo que hicimos hace 4 años y tener la oportunidad de hacerlo crecer y mejorar ha sido un sueño hecho realidad.

¿Qué podemos destacar a nivel musical del juego?

Entre las novedades más importantes está el hecho de que hemos utilizado algún nuevo instrumento. Tenemos un piano que incluimos específicamente en la partitura y también hay un solo de violoncello. Todo ello está rodeado de una clara influencia de sonidos celtas ya que he utilizado muchas flautas irlandesas. En general creo que toda la música está más influenciada por los sonidos celtas sobre todo durante el combate en Moss Book 2. Siempre fue algo muy divertido de escuchar en el Moss original y ahora lo vuelve a ser.

¿Cómo sueles empezar a crear tus canciones: un sonido, una idea del equipo del juego, un sentimiento...?

Sí, todas ellas. De hecho para el primer Moss tuve muchas imagenes, ideas del guión, no gameplay pero visitar al desarrollador siempre es lo primero que me gusta hacer. No hay nada como reunirse con el equipo y hablar sobre personajes, historias, emociones que queremos destacar, experiencias que va a vivir el jugador. En la mayoría de ocasiones ni siquiera hablamos sobre música sino sobre las sensaciones generales que queremos que los jugadores sientan y no sobre cómo va a sonar específicamente.

Seguro que durante el proceso ha habido más de una curiosidad...

Hay un par de pistas en la banda sonora que grabé específicamente en mi piano y que hice un día que, de hecho, estaba lloviendo fuera. Incluso se puede escuchar la lluvia en esa parte de la banda sonora. Se hicieron en una sola toma y eran una especie de test sobre algunas pistas originales que me encantaron. Me encantaba la idea primigenia de la música y se quedaron así en el final de la banda sonora.

Cuando tienes el sonido de un personaje ya definido en un juego anterior ¿es más difícil o más fácil trabajar en la secuela?

Esta es una gran pregunta. Sí, es más fácil trabajar sobre el sonido ya creado de un personaje pero también es más difícil porque tienes que ir un paso más allá del sonido ya creado con nuevas ideas que apoyen a la nueva historia y al nuevo gameplay. Pero también respetando el original. El hecho de tener que mejorar me parece una extensión natural del universo musical tratanto de construir sobre lo que ya has hecho pero mejorándolo.

¿Ha sido diferente trabajar para un juego de realidad virtual en el que el aspecto visual suele centrar la atención del jugador?

Esta es otra gran pregunta. Realmente depende mucho del juego. He trabajado en algunos juegos en los que el apartado visual se mezclaba con un audio de manera especial pero no es eso lo que buscábamos en Moss. Creo que la historia y los escenarios son tan inmersivos en Moss y Moss Book 2 que la música no tiene que tiene que hacer un montón de trucos para llamar la atención y que funcione. Creo que en Moss la música funciona mejor como telón de fondo sin llamar demasiado la atención el la realidad virtual pero sí teniendo algunos momentos emocionantes para el jugador.

Después de tantos años de trabajo, ¿con qué banda sonora te quedarías y cuál te ha costado más crear?

He trabajado en casi 100 títulos durante 25 años de trabajo en la industria. Eso es algo increíble. Cada banda sonora ha sido un gran desafío, siempre hay algo nuevo que aprender y descubrir y eso es algo que me encanta de hacer música. Probar nuevos instrumentos, aprender nuevas cosas, probar nuevas técnicas y sonidos. No puedo decir que uno haya tenido que esforzarme más que en otro. Son todos mis pequeños hijos y los trato a todos por igual pero te diré que a nivel personal Moss y Moss Book 2 están fácilmente en mi Top 5 de bandas sonoras favoritas. Trabajar con los desarrolladores y con los músicos fue una experiencia tan placentera como lo es escuchar la banda sonora.