Cristina Pedroche comparte su carta más sincera: "Al final todo saldrá bien"

Durante este verano, Cristina Pedroche nos ha puesto los dientes largos con sus espectaculares vacaciones por México con su marido, Dabiz Muñoz. Un viaje en el que la presentadora nos ha hecho partícipes de lo bien que se lo ha pasado a través de su perfil de Instagram. No solo ha conocido la ciudad, se ha relajado en la piscina y ha sacado tiempo para entrenar, sino que también ha aprovechado para probar platos de lo más variados: desde hormigas, unos tacos hasta algún que otro dulce típico.

Pero como todo lo bueno se acaba, su escapada romántica ha llegado a su fin y ha vuelto al trabajo con las pilas recargadas. Parece que la rutina ha sacado su lado más emotivo y le ha hecho sacar ese afán por escribir que nació cuando era pequeñita. Hace unas semanas escribió una carta "en el #ClubDeCartas de Estefanía Ruíz", unas palabras que ahora las ha querido compartir en su feed de Instagram porque "hoy otra vez la he necesitado leer".

La madrileña ha anticipado que quizás estas letras no tengan "sentido para todos vosotros", pero que tal vez para otra persona sirva como empujón: "Que sepas que no estás solo/a. Que somos muchos los que a veces nos sentimos perdidos. Y que no pasa nada", escribía en el post, desvelándolo que se venía.

"Querida Cristina"

Una carta de ella escrita para la Cristina vista desde otra perspectiva. "Te veo desde fuera y estoy muy orgullosa de ti, de tu progreso, de tus cambios, de cómo has madurado, de que siempre has sabido anteponer tus ideales y principios a trabajos/dinero/personas", confesaba destacando que siempre ha sabido elegir muy bien donde quería estar.

Con 33 años, la televisiva ha afirmado que aún le queda "mucho camino por recorrer", pero que todas las Cristinas que ha sido, "como la Cristina niña y la Cristina adolescente, y yo, tu voz más serena, tu parte más sensible y a veces la más escondida" no la van a dejar sola y van a "estar a tu lado".

A pesar de que el tiempo pasa muy rápido, la presentadora de Love Island ha querido expresar que "la inocencia de cuando apenas sabía leer y escribir" es algo que nunca tiene que olvidar. Igual que "las ganas de comerte el mundo cuando ha ido creciendo" o "las ganas de disfrutar, de reír y pasártelo bien".

La Pedroche ha aprovechado estas líneas para hablar de "otras cosas que no son tan bonitas o tan fáciles de escuchar". Y es que, como cualquier persona, hay cosas que le gustaría cambiar y sabe que cuanto antes lo haga, "antes dejarás de sentir esa presión en el pecho".

Sacando esa "garra que tiene", la presentadora ha resaltado que nadie puede hacerte "sentir no vista o no válida" y que esto es algo que se debe aplicar "a nivel personal y profesional".

Para terminar esta carta tan sincera, emotiva y escrita desde el corazón, ha confesado que al final sabe que esa Cristina de la que habla será feliz porque se lo merece, y por supuesto, que pase lo que pase "al final todo saldrá bien, y si todavía no todo está bien, es porque no es el final".