Todo sobre ‘Berlín’: fecha de estreno, sinopsis, tráiler, reparto...

El final de La Casa de Papel no fue tan dramático gracias a que, semanas antes de su estreno, Netflix anunció que expandiría su universo con Berlín. Como su propio nombre indica, la serie contará la historia del personaje de Pedro Alonso, y todo estaba rodeado de mucho secretismo... Hasta ahora.

La plataforma ya ha presentado los primeros detalles de la serie, pero en LOS40 sabemos muy bien la cantidad de fans ávidos de información que hay por la nueva serie de Álex Pina y Esther Martínez Lobato, por eso hemos recopilado todo lo que se sabe hasta la fecha de la nueva serie sobre los atracadores más famosos del mundo.

Conocemos el reparto, los personajes, algo de la trama e incluso una fecha de estreno, así que no dejes de leer para anticiparte al estreno de Berlín. ¿Sabes de qué género será? ¿Cómo se llaman los nuevos compañeros del ladrón? No te lo pierdas:

Reparto

Además de Pedro Alonso, que repite obviamente como el irónico y extravagante Berlín, también tenemos todo un plantel de caras nuevas -a la par de conocidas- que se suman a su banda. Son los siguientes:

Julio Peña

De protagonizar el Berlín de Aitana a ser su fiel compañero. Julio ya era conocido por su trayectoria en Disney en la serie Bia y en otras producciones patrias como Acacias 38; aunque la fama más absoluta le ha venido después de interpretar a Ares en la adaptación de A través de mi ventana en Netflix.

Michelle Jenner

Aunque apenas necesite presentación, esta veterana actriz -por trayectoria, que no por edad- empezó siendo la recordada Sara en Los Hombres de Paco para luego otros personajes tan recordados como Isabel la Católica. Y si no, también has escuchado su voz en la versión doblada de Emma Watson como Hermione en Harry Potter.

Tristán Ulloa

Con una larga filmografía, este actor ha trabajado para directores como Alejandro Amenábar, Jaume Balagueró, Iciar Bollaín o Julio Médem, entre muchos otros; y en televisión tiene proyectos como Gran Reserva, Fariña y La Catedral del Mar.

Begoña Vargas

Esta madrileña ha participado en series como La Otra Mirada, Alta Mar y la reciente Bienvenidos a Edén. En la gran pantalla, ha hecho pasar miedo a los espectadores en Malasaña 32 y ha emocioado en la aplaudida Las leyes de la frontera.

Joel Sánchez

De Joel no podemos decir nada porque es debutante: se enfrenta a su primer papel como actor. Eso sí, ganas de darlo todo, seguro que no le faltan.

Personajes

Por supuesto, estos actores interpretan a unos personajes de los que ellos mismos han contado sus primeras pinceladas. No tienen nombres de ciudades, aunque sí tintes muy internacionales y personalidades muy marcadas. Son estos:

Roi (Julio Peña): Será el escudero de Berlín. Le tiene una gran confianza porque le sacó de un pasado tormentoso.

(Julio Peña): Será el escudero de Berlín. Le tiene una gran confianza porque le sacó de un pasado tormentoso. Keila (Michelle Jenner): La cerebrito del grupo. Una ingeniera informática experta en nuevas tecnologías, aunque novata en lo emocional.

(Michelle Jenner): La cerebrito del grupo. Una ingeniera informática experta en nuevas tecnologías, aunque novata en lo emocional. Damián (Tristán Ulloa): El mejor amigo de Berlín. Se define a sí mismo como un 'Pepito Grillo' que aportará algo de coherencia a los planes del ladrón.

(Tristán Ulloa): El mejor amigo de Berlín. Se define a sí mismo como un 'Pepito Grillo' que aportará algo de coherencia a los planes del ladrón. Cameron (Begoña Vargas): El poderío y el arrojo son los aspectos que mejor definen a esta mujer. Pero su primer objetivo es pasárselo bien.

(Begoña Vargas): El poderío y el arrojo son los aspectos que mejor definen a esta mujer. Pero su primer objetivo es pasárselo bien. Bruce (Joel Sánchez): Un chico que vive el momento y bastante dinámico. Su lema, por manido que sea, es Carpe diem.

Creadores y directores

La nueva serie de Netflix no solo continúa el legado de La Casa de Papel, sino que cuenta con sus creadores para preservar la esencia de la serie. Álex Pina y Esther Martínez Lobato vuelven a ponerse al frente de ficción que promete convertirse en un fenómeno, acompañados en la escritura de David Oliva y David Berrocal; con capítulos dirigidos por Albert Pintó (Sky Rojo, Malasaña 32), David Barrocal (Sky Rojo, La Casa de Papel) y Geoffrey Cowper (Tercer Grado).

Fecha de estreno

No hay nada certero, aunque se puede confiar en Netflix y en la fecha que puso cuando anunció el proyecto. Y ojo, que es más pronto que lo que muchos piensan: 2023. Y, haciendo cuentas, lo más probable es que se esperen al segundo trimestre -o después- si empiezan su rodaje en octubre de 2022.

El rodaje

La serie se grabará en París a partir del 3 de octubre, aunque también rodarán en algunos puntos de España.

Sinopsis

La presentación de la serie reafirmó que veríamos atracos, robos y demás especialidades del ladrón; aunque también su lado más romántico. En las últimas temporadas se le pudo ver locamente enamorado, por lo que no es de extrañar que se explore esta faceta. Además, el mismo Pedro Alonso ha asegurado que los creadores de la serie le han dado la vuelta al género de comedia romántica para adaptarlo a la perfección a su estilo, rompiendo clichés.

El comienzo del primer episodio

Netflix ha confirmado que el capítulo empieza con el siguiente contenido: "Solo hay dos cosas que pueden convertir un día de perros en un día maravilloso. La primera es el amor. Y la verdad, no era el caso. Mi tercera mujer acababa de dejarme... La segunda, es un botín de más de diez millones de euros. Pero tampoco era el caso. Íbamos a robar el eslabón para un golpe mucho más grande, el de hoy era sencillo. Pero si tienes un mal día, puedes terminar poniendo de rodillas a un desgraciado y apuntándole a la cabeza". Conociendo el estilo de Berlín, y cuadrando con la trama, él será el narrador único de este fragmento, que parece ser una voz en off.

Tráiler

Aún no hay ningún adelanto oficial, sobre todo porque el rodaje está en una fase temprana. Eso sí, conociendo a Netflix, no cabe duda de que en algún momento lanzarán un teaser presentando a los personajes o la trama principal.