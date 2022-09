Rosalía, Dani Fernández, Black Eyed Peas, Bizarrap con Quevedo y la pugna por el primer Nº1 de octubre

¿Te acuerdas de las vacaciones, de la playa, de aquel viajecito molón que hiciste? Parece que fue ayer, ¿verdad?, cuando estabas en la tumbona tostándote al sol. Pues ya entramos en octubre. No es broma: ¡ya entramos en octubre! Este sábado comienza el décimo mes del año, en dos días nos pondremos el disfraz de Halloween y en tres empezaremos ver adornitos de Navidad. El tiempo es inexorable, tanto como la lista de LOS40, que desde 1966, sea cual sea la estación, haga frío o calor, no falla en la radio para recopilar y ordenar los éxitos musicales de cada semana. Pues vamos a por el programa de este sábado 1 de octubre de 2022, que viene cargado de emoción, buena música, grandes regalos y energía positiva para empezar a tono el finde.

La intriga es máxima por saber cuál será el número uno, sobre todo después de que el sábado pasado Dani Fernández sorprendiera a todos llevando su Dile a los demás a la primera posición después de un trayecto por la lista de 35 semanas. Ahora le toca al ex Auryn defender su liderato, al que también aspiran otros artistas de la parte alta de la clasificación. El sábado anterior no hubo cambio en los otros dos puestos del podium: Rosalía está en el #2 con Despechá, que ya ha sido tres veces número uno y Black Eyed Peas con David Guetta y Shakira continúan en el #3 con Don’t you worry.

Tres semanas en lo alto, lo mismo que Despechá, ha estado BZRP Music Sessions, Vol. 52, de Bizarrap y Quevedo, ahora en el #4. En las siguientes posiciones se acumulan temas que aún no se han colgado la medalla de oro: Las 12, de Ana Mena y Belinda (#5); Mariposas, de Sangiovanni y Aitana (#6); I ain’t worried, de OneRepublic… ¿Será alguno de ellos número uno o sumarán Rosalía o Bizarrap con Quevedo su cuarta semana en la primera plaza?

Los y las fans de Harry Styles estarán muy pendientes de lo que ocurre con Late night talking, canción candidata de la semana. Es el segundo single del maravilloso Harry’s house, tercer álbum del ex One Direction, y dado que a día de hoy As it was sigue en lista (fue tres veces número uno), Harry podría tener desde el sábado dos singles entre los 40 mejores de la semana. Para darle el empujón que necesita, hay que apoyarlo con el HT #MiVoto40HarryStyles en Twitter.

El Voto VIP lo dará Marc Seguí, lo cual es genial porque Marc es uno de los artistas más creativos y originales del pop español actual y siempre es una gozada charlar con él. Estamos deseando saber a qué canción de la lista brinda su apoyo.

Lo último sobre LOS40 Music Awards

El pasado martes tuvo lugar la cena de nominados de LOS40 Music Awards 2022, donde se dieron a conocer los candidatos a los premios de este año. Así que la gran fiesta de la música estará muy presente en nuestro programa de este sábado. Abriremos las votaciones en la categoría de Mejor Artista Del 40 al 1 y repasaremos todos los nominados en las diez categorías de España de los premios.

Por votar en antena (900 35 40 40) regalaremos el Lego de Avatar de Toryk Makto y el Árbol de Almas, valorados en más de 150 euros cada uno. Y antes de irnos tendremos tiempo de presentar nuevos candidatos, recordar números uno del pasado en La Máquina del Tiempo, rendir homenaje al rapero Coolio, que falleció esta semana, y mucho más. ¡Hasta el sábado!