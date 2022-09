Bruce Springsteen anuncia su nuevo disco de versiones soul: ‘Only the strong survive’

Después de muchos rumores, y con todos sus fans expectantes ante la publicación de un nuevo disco este otoño, Bruce Springsteen ha despejado las dudas. El Boss ha anunciado el lanzamiento de su nuevo disco, que llevará por título Only the strong survive y contendrá 15 versiones de algunas de las canciones más representativas del soul clásico. Entre ellas, encontraremos canciones de ídolos del músico como Jerry Butler, Dobie Gray, The Commodores, Frank Wilson, The Temptations, Aretha Franklin, Jimmy Ruffin y Diana Ross and The Supremes.

El músico ya había dado pistas a lo largo de los últimos días del que será su 21º disco. En las redes sociales, había compartido una radio antigua en la que sintonizaba diferentes emisoras. En cada estación, sonaba una versión diferente que Springsteen hacía de un clásico del soul, antes de volver a sintonizar el dial. Entre las versiones interpretadas por el cantante estaban If I Could Turn Back The Hands Of Time de Tyrone Davis, Night Shift de The Commodores y Do I Love You (Indeed I Do) de Frank Turner.

Como adelanto, Springsteen ha compartido su versión de Do I Love You (Indeed I Do), escrita por Frank Wilson en 1965, junto con un vídeo musical dirigido por Thom Zimmy. Para anunciar este nuevo proyecto, Springsteen ha comentado: "Esta vez, decidí hacer algo que nunca antes había hecho: hacer música centrada en el canto, en desafiar mi voz".

El músico continúa en este comunicado en forma de vídeo reconociendo que lo que más deseaba era hacer sonar su voz. "¿Y qué mejor música para trabajar que el gran cancionero estadounidense de los años 60 y 70?", dice el estadounidense. Springsteen se refiere a grandes de la música e ídolos personales como Jerry Butler, Diana Ross, Dobie Gray y Scott Walker, asegurando que trata de "hacerles justicia a todos estos ya los fabulosos escritores de esta gloriosa música".

Bruce Springsteen - Do I Love You (Indeed I Do) (Official Video)

De igual manera, el músico tratará de acercar estas canciones inmortales a generaciones que no están tan familiarizadas con este estilo musical. "Mi objetivo es que la audiencia moderna experimente su belleza y alegría, tal como lo he hecho desde que lo escuché por primera vez. Espero que les guste escucharlo tanto como a mí me gustó hacerlo", termina.