Inauguran una estatua en honor a Daddy Yankee y ésta es su reacción

Daddy Yankee está recorriendo el mundo con su La Última Vuelta Tour, con el que además está despidiendo de sus fans al menos de forma temporal. Uno de los países que ha visitado es Chile, cuyos fans han querido tener un bonito detalle con él.

Es evidente que el Big Boss carga con numerosos éxitos musicales a sus espaldas. Ha marcado un antes y un después en el reggaeton, siendo uno de los pioneros del género y habiéndose mantenido fiel a él a lo largo de todos estos años. Así que Daddy Yankee no merece menos.

Y es que sus fans chilenos han inaugurado nada más y nada menos que una estatua en su honor en Santiago de Chile. Ha sido antes de su primer concierto en el Estadio Nacional y se mantendrá en algún lugar para que todos puedan visitarla. En concreto, en el Centro Comercial Subcentro en Las Condes.

Además, se ha compartido un vídeo en el que se ve cómo el puertorriqueño reacciona a su escultura y lo que nos queda muy claro es que le ha hecho mucha ilusión. Al menos eso es lo que demuestra la sonrisa de oreja a oreja que regala a los presentes en todo momento.

Como mencionamos en líneas anteriores, Daddy está despidiéndose de sus fans después de anunciar su retiro. Muchos aseguran que no será definitivo y que el Big Boss va a darse un simple respiro de los escenarios. No aseguran que lo haga del estudio de grabación, ya que a lo largo de estas décadas ha demostrado que no le es tan sencillo despegarse de aquello que le apasiona.

Este tour ha llegado de la mano de Legendaddy, su último álbum que ya se ha convertido en la banda sonora favorita de sus millones de fans. De hecho, su tracklist está repleto de temas de reggaeton que no pueden faltar en ninguna fiesta.

Bien saben sus fans que levantar una estatua en su honor es lo mínimo que merece el Rey del Reggaeton, ya que gracias a él y a otros referentes, el género sigue tan vivo como nunca. Y a ti, ¿qué te ha parecido?