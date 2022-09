Billie Eilish anuncia su nuevo proyecto: “He esperado mucho para poder compartir esto con vosotros”

Billie Eilish está concluyendo su gira por el mundo: Happier Than Ever The World Tour 2022. Sus fans están disfrutando de la música de su artista favorita en directo, que siempre se ha convertido en una experiencia única.

Pues bien. Entre concierto y concierto a la artista le ha dado tiempo a prepararse para el lanzamiento de su nuevo proyecto. Es nada más y nada menos que su segundo perfume Eilish No.2. "Próximamente. He esperado mucho para poder compartir esto con vosotros", asegura la artista en las redes.

La foto que acompaña a esta descripción es la del diseño del bote de su nueva fragancia, que es parte de la figura de un cuerpo de mujer en color negro. En concreto, desde la nariz hasta la parte baja del pecho. De hecho, es exactamente igual al diseño de su primera fragancia, que la lanzó en un color dorado.

De momento se desconoce cuándo se va a estrenar el nuevo producto de la cantante, pero está claro que va a convertirse en uno de los regalos estrella de esta Navidad. Tampoco se conoce cuánto costará, aunque es importante tener en cuenta que el precio de su anterior fragancia es 68 dólares por 100 ml. También es probable que la nueva sea vegana, cruelty free y sin parabenos.

La noticia del lanzamiento de este nuevo proyecto de la artista ha generado una auténtica revolución entre sus seguidores. Y es que su primer perfume tuvo una gran acogida, o al menos eso es lo que se puede percibir en las opiniones sobre el producto en la página en la que se vende. "Este producto es increíble. Lo uso siempre que salgo y voy a la escuela. Incluso lo llevo en casa. Todo el mundo me dice que huelo muy bien. La fragancia del olor es tan buena y tan de género neutral", dice uno de sus compradores.

Y tú, ¿vas a pedir la nueva fragancia de Billie Eilish para Navidad? ¿Cómo te gustaría que oliese Eilish No.2?