¿Quién es Paul Alone? Todo lo que tienes que saber sobre el artista que nació de los consejos de Melendi

Paul Alone es un músico autodidacta de 26 años que está buscando aumentar su público y consolidar el hueco que se ha ganado a pulso en la industria musical. El pamplonica, que ha pasado parte de su vida a Londres, se atrevió con la canción de autor después de vivir una dura ruptura sentimental y paso a paso, logró dar el salto hasta la tele en 2016, cuando participó en La Voz.

Ahora Paul busca repetir experiencia de la mano de TVE, con quienes ha fichado para participar en la primera edición de Dúos Increíbles, el programa que se estrena este jueves 29 de septiembre y en el que comparte cartel con artistas de la talla de Ana Belén, Antonio Carmona, Víctor Manuel y Ainhoa Arteta.

Aunque no sabemos qué tal le saldrá a Paul esta segunda incursión en la tele, sí podemos asegurar que la primera fue un éxito. Su paso por La Voz le llevó a ganar una buena base de fans y a mantener una bonita amistad con Melendi. El por entonces coach del programa le animó a continuar por su sueño y a apostar por la música en español, algo que siguió al pie de la letra y que, a juzgar por cómo ha cambiado su carrera desde entonces, ha dado sus frutos.

Paul Alone ha pasado en cuestión de pocos años de acompañar a Melendi en uno de sus conciertos en Barcelona, a protagonizar sus propias giras. La última, una que sigue en marcha y que en los últimos meses le ha llevado hasta Valencia, Bilbao, Gran Canaria, su Pamplona nata y otras ciudades más para ir acabando en el festival Jardín de las Delicias que Madrid acogió el pasado 24 de junio y poner punto final el próximo 8 de noviembre en el Teatro Eslava de la capital.

Una carrera hecha a base de trabajo y constancia

Paul Alone - Menos mal que te conocí (Videoclip Oficial)

Paul ha basado su carrera en ser fiel a sí mismo. Al igual que Sabina, uno de sus principales referentes en el mundo de la música, este joven artista tiene una voz ronca que resulta muy característica y que ha sabido explotar. Pero no solo eso, el de Pamplona ha pasado de hacer covers de canciones como la icónica Dulce introducción al caos de los ya retirados Extremoduro a contar con singles que suman ya hasta cinco millones de reproducciones en Spotify.

Dos de sus mayores éxitos musicales han sido Menos mal que te conocí una canción enérgica y divertida que publicó en marzo de 2022 y que suma ya 800.000 plays en Spotify y Te acuerdas, un tema que vio la luz en febrero de 2021 y que desde que estrenó han escuchado ya al menos 5,8 millones de personas en Spotify y casi 90.000 en YouTube.

Es un artista multidisciplinar

Paul es un artista multidisciplinar. Antes de dedicarse de lleno a la música el cantante hizo sus pinitos como fotógrafo profesional colaborando con influencers de primer nivel como Anita Matamoros y artistas como Ana Legazpi, de Marlena y Hey Zulu y también en la escritura, algo que, a juzgar por sus declaraciones, tiene un hueco en su corazón.

Además, para conocer bien a Paul Alone no debemos pasar por alto su gusto por la moda. El cantante siente devoción por los complementos y, aunque cuida mucho todos sus outfits, si hay algo que le caracteriza son las gorras. En formato deportivo, en el de gorro de lana, gorras de más estilo miliar o incluso en el de sombrero de ala ancha, Paul Alone no deja pasar ni una oportunidad de ponerse en la cabeza alguno de estos complementos.