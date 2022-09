¿Quieres pasar miedo? ‘Smile’ y los demás estrenos de cine del fin de semana

Se acaba septiembre, pero no los estrenos de cine. La cartelera viene más revolucionada que hace unas semanas gracias a la llegada de estrenos de lo más comentados en los últimos meses, y en especial, de una de las películas de terror que más ganas tenía la gente de ver.

Se trata de SMILE, la nueva película de Parker Finn que huye de los sustos fáciles para dar sensación de pánico al espectador. Desde las primeras reacciones de la prensa, la película ha sembrado la intriga entre el púbnlico seguidor del género, y por fin llega a los cines este viernes.

Pero no será la única. A SMILE se le suman varias opciones que ver este fin de semana, que seguramente contenten a cualquier tipo de espectador. No te pierdas todas las que hay, consulta tu cine de confianza, y disfruta de tu plan de fin de semana con alguna de estas propuestas:

SMILE

La Doctora Rose Cotter no sabe que después del suceso más extraño que le ha pasado con un paciente su vida va a cambiar. Comienza a vivir cosas que no es capaz de explicar, llegando a permitir que el terror se apodere de su vida. Solo podrá superarlo enfrentándose a su pasado, aunque eso le hará vivir de lleno una nueva realidad en la que las sonrisas no son lo que parecen ser.

Objetos

En este thriller, Álvaro Morte interpreta a un intrépido responsable de una oficina de objetos perdidos cuya vida cambiará después de recibir una maleta con algo dentro. El contenido, tan macabro como perturbador, le hará querer encontrar a su propietario con todas las consecuencias.

Avatar (Reestreno)

La película más taquillera de la historia vuelve a los cines para calentar motores para su segunda parte, que llega en diciembre a las salas. Descubre la historia del marine que se adentra en Pandora, un nuevo mundo en el que los Na'vi conviven con los humanos y espectadores, puesto que su impresionante 3D acaba por revelar una experiencia inmersiva memorable.

Fuego

Diez años después de conocerse, Sara vive con Jean, quien un día fue el mejor amigo de su novio François. Pero todo cambia cuando se encuentra a su ex por la calle, y la pareja retoma el contacto con el que un día fue tan importante para ellos. Y eso será el principio de la locura.

Corazones Valientes

Esta película francesa remonta su trama a 1942, cuando seis niños judíos encuentran su oportunidad para escapar de los nazis que han tomado su ciudad. Su escapada será un juego en el que terminarán por esconderse entre las obras robadas del Louvre, en un continuo desafío para no ser encontrados.

La chica salvaje

Kya tiene el mote de "chica salvaje", aunque realmente solo es alguien que sobrevive en soledad cerca de Barkley Cove, en Carolina del Norte. Ama la naturaleza, aunque empieza a sentir mucha atracción por dos jóvenes que se acercan a su ciénaga. Sin embargo, su cuento de hadas se truncará cuando un terrible suceso haga que tenga que proteger sus secretos.