Tamara Falcó lo explicó todo en ‘El Hormiguero’: “Hay muchísimo más que yo no sabía”

Era la colaboradora más esperada y no se hizo de rogar, como cada jueves, Tamara Falcó acudió a El Hormiguero para hablar en la mesa de actualidad.

Y, aunque Álvaro Morte y China Suárez eran los invitados de la noche, toda la expectació estaba puesta en el debate de después, cuando apareciera la hija de Isabel Preysler para hablar de su reciente ruptura con el que iba a ser su marido. Tras salir a la luz un vídeo en el que le había sido infiel.

"La semana pasada estabas eufórica, flotando y después nos fuimos a la inaguración de la casa de Jorge Ventosa y empezó a pasar todo”, recordó Pablo Motos y Falcó le siguió: "Por grupos de Whatsapp empieza a rular un vídeo, pero no lo vi hasta el día siguiente porque estaba en mi nube”.

Al día siguiente fue cuando empezó a destaparse todo: "Iñigo me comentó que estaba rulando un vídeo del 2019 y le dije que se olvidara porque estábamos en un momento precioso, pero todo dio un giro totalmente inesperado (...) Tengo una muy amiga que me dijo que quedáramos y le pregunté si era por el vídeo. Me dijo que sí y me lo reenvió, lo vi y tal pero la coartada seguía siendo que era de 2019”.

Fue en ese momento cuando también entra en acción Isabel Preysler: "Mi madre me dijo que se estaba montando una gorda y me dijo que dijéramos algo. Iñigo respondió que no se preocupara que él explicaría lo del 2019. Entonces él había dado su versión, estábamos en una boda y volvía a ser todo precioso".

Pero el mundo no dejaba tranquila a Tamara: "Volvimos y llamé a mi madre contenta por haberlo desmentido y ella me dijo que había más vídeos. Le dije que me los pasara y los vi, la verdad es que cuando mi madre me volvió a llamar se preocupó mucho y como me seguían diciendo que era de 2019, le dije que era cuestión de tiempo. Que si no era así saldría, pero que mientras creyera a Iñigo porque era mi prometido y si no era así tomaría la decisión correcta”.

Y fue entonces cuando Onieva empezó a flaquear: "Después empezó a cambiar la historia y cuando le vi flaquear le dije que no iba a seguir encerrada en casa, con este señor que no sabía si tenía nada en común. Dejé el anillo en la mesa, cogí el bolso, los perros y me fui a casa de mi madre. Lo único que sé es que con eso ya era totalmente imposible volver con él", zanjó.

Falcó también aseguró que había mucho más de lo que salió en el vídeo: "Con el resto de mentiras tuve que retratar a una persona con la que no sabía que me iba a casar. Sé que es un alivio pero es duro mientras lo estás haciendo. Es una mentira sobre mentira. Hay muchísimo más de lo que yo no tenía ni idea. Gracias a mis amigos por haberme hecho ver con quién me iba a casar porque me he librado”.