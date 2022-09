Fran Perea reversiona su éxito ‘Punto y Aparte’ junto a Álvaro Benito: ¡Mira el vídeo!

Quién nos iba a decir que Fran Perea y Álvaro Benito nos introducirían en un mundo paralelo que ni el Multiverso de Marvel. Los artistas que pusieron banda sonora al barrio de Santa Justa y San Antonio, respectivamente, se han unido para abrir una tercera puerta al viaje nostálgico que está siendo el proyecto del malagueño Uno más Uno son 20.

Tras revisitar Voy a Pensar en Ti y Cuenta Conmigo de la mano de Ana Guerra, primero, y Bely Basarte, después, este dúo nos ha traído una nueva versión de Punto y Aparte, la cual viene con una historia detrás de lo más especial y un videoclip muy divertido. Hemos pasado del color azul y rojo con Bely a un color amarillo. Y ahora, todo el decorado está elaborado de papel. Hasta los instrumentos son de cartón.

Tanto Fran como la banda liderada por Benito (Pignoise) formaron parte en los años 2000 del imaginario colectivo gracias a Los Serrano y Los hombres de Paco. Ese punto de unión, precisamente, animó a ambos artistas a colaborar juntos en este nuevo tema de un álbum lleno de sorpresas y en el que Víctor Elías, Eduardo Figueroa y el propio Fran Perea se ponen a los mandos de la producción.

"Víctor Elías y yo quedamos con Álvaro en los camerinos al finalizar su show en un festival que compartíamos. Queríamos proponerle que cantara conmigo una de las canciones a las que más cariño tengo de mi discografía. Con la emoción de lo vivido sobre el escenario hacía escasos minutos, nos sentamos los tres a charlar y… Sí. Magia. Cerramos la colaboración, nos dimos la mano y abrimos esta tercera puerta". Así explica Perea cómo nació esta asociación, "una suerte de crossover entre Los Serrano y Los hombres de Paco, dos de las series de televisión más míticas de los 2000. Ese punto de unión nos animó a colaborar".

Por su parte, Álvaro Benito coincide con esta idea: "Quise hacer esta nueva versión con Fran de Punto y aparte porque es un tema que me mola mucho y, además, me ha encantado cómo ha quedado para su nuevo disco de colaboraciones. Me vino el recuerdo de cuando Los Serrano triunfaba en televisión, y él también con su música. Además, coincidía con el tiempo en que yo formaba parte de Los hombres de Paco. Esta época me trae muy buenos recuerdos y, por supuesto, ¡no dudé en colaborar en este tema cuando me lo propuso!".

Y no falta el agradecimiento de Fran Perea a su artista invitado: "Gracias, Álvaro, por subirte al tren sin pensarlo y por tu buen rollo durante todo el proceso. Ya sabes que esto es importante para mí, así que te estoy eternamente agradecido".

Este título también dio nombre al segundo disco del autor andaluz y fue el primer single que se lanzó en junio de 2005. Ese año, además, estuvo entre los 10 álbumes más vendidos y para el artista malagueño supuso un salto cualitativo en su carrera musical, ya que es autor o coautor de 6 de los doce temas que recogía este disco.

Uno más uno son 20 es el disco con el que Fran Perea y Víctor Elías rinden homenaje a la banda sonora de una serie que los convirtió en hermanos y marcó una época y que sigue conquistando jóvenes adeptos gracias a su emisión actual en canales y plataformas de televisión. Este álbum se publicará el año que viene, en 2023, cuando se cumplen los 20 años del estreno de Los Serrano.

Se trata de un proyecto que consta de la versión de nueve de sus temas más conocidos y una canción inédita. Estas diez colaboraciones prometen ser verdaderos hitos en el panorama musical, como así lo han sido durante décadas. Diez puertas que se irán abriendo una tras otra como una mirada al pasado y a la vez al futuro con voces nuevas que, unidas a las de Fran, nos harán revivir momentos felices y proyectarnos hacia el porvenir.