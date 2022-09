Ed Sheeran nos mete en el mundo de los Pokémon en su nuevo vídeo: ‘Celestial’

Ed Sheeran ha cumplido el sueño que todo niño tiene: estar rodeado de Pokémon. Después de muchos años jugando a este videojuego, el pelirrojo ya puede celebrar que ha trabajado con ellos en Celestial, su nuevo lanzamiento. Este single viene con un videoclip muy divertido que, estamos seguros, va a dar mucha envidia a los seguidores de estos pequeños animales.

Para él es un tema muy especial, ya que lleva desde niño jugando a esto: "Empecé con las cartas de Pokémon a los 7 años, cuando la moda llegó a mi escuela", ha comentado el cantante. “Después comenzaron a emitir la serie en televisión e intentaba grabarla todas las semanas en el mismo VHS”, continúa explicando. Todo lo que tiene que ver con este mundo ha ido evolucionando, algo que hemos podido ver a lo largo del vídeo, donde el británico interacciona con el mundo mágico de estos seres, que son capaces de exhalar fuego, agua o, incluso, electricidad.

"Obsesionado es un eufemismo. Avancé rápido y ahora, a los 31, todavía tengo la misma Game Boy de color y todavía juego Pokémon Silver en vuelos de larga distancia. Realmente me encanta. Me dio un escape adecuado cuando era niño a un mundo de fantasía que parecía seguir y seguir, y en la vida adulta es la nostalgia lo que me hace sentir como un niño otra vez", dice Sheeran.

Una letra muy romántica

Así lo vemos reflejado en su letra, donde canta al amor, a esas primeras ocasiones en las que conoces a alguien y se te olvidan todos tus problemas. “Me haces sentir como si mi corazón preocupado estuviera a un millón de millas de distancia. Me haces sentir como si estuviera borracho de estrellas y estuviéramos bailando en el espacio”, canta en el estribillo.

Cuando el tema va llegando a su fin recuerda que la magia está en las pequeñas cosas y, sobre todo, que aparece cuando menos lo esperamos. Además, concluye diciendo que quiere hacer que esa noche que ha vivido sea eterna y celestial. Y a ti, ¿te gustaría adentrarte en un mundo lleno de Pokémon?