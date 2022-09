Don Omar y Lil Jon se unen para hacernos bailar al ritmo de ‘Let´s Get Crazy’

Don Omar y Lil Jon han conseguido, seguro, que muchos seguidores a las nueve de la mañana se pongan a bailar. No es para menos con el temazo que acaban de lanzar: ritmo, baile, energía... y mil cosas que hacen que tenga todas las papeletas para ser un verdadero hit.

Hace meses que no disfrutábamos de un nuevo tema de Don Omar. Sin embargo, si la espera nos va a traer canciones así, no nos importaría sufrir un poco. Let´s Get Crazy es la nueva colaboración que ha creado junto al rapero y productor estadounidense, quien le da su toque personal a este single.

A lo largo de todos los versos, el puertorriqueño anima a “las niñas” a bailar, ya que es lo que más desean en este momento. “¿Qué le pasa mamita? (no sé) / ¿Qué quiere mamita? (no sé) / ¿Qué quiere la nena? (bailar) / ¿Por qué ella no baila? (su papá) / ¿Qué dice su papá? (que no) / ¿Qué dice su mamá? (que sí) / Que baile la niña (sí, sí) / Que baile la niña”, canta en el estribillo mientras el público le responde a las preguntas que hace de esa chica que quiere disfrutar.

Los ritmos que encontramos a lo largo del single son muy diferentes a los que hicieron de Don Omar uno de los artistas más importantes del género urbano. Sin embargo, es un recordatorio de cómo siempre se ha inspirado en ritmos que procedían de América Latina como la salsa, la bachata o el mambo.

Un vídeo dedicado a las antiguas discotecas

El videoclip es un claro homenaje a las primeras discotecas en las que primaban los colores dorados y las mujeres se vestían de Charlestón. En el escenario encontramos a Don Omar cantándole al público que se encuentra en la pista. Una fiesta llena de bailarinas que quieren darlo todo junto a los artistas.

Y tú, ¿ya has escuchado este tema para darle energía al día?