Belén Aguilera y Samuraï nos animan a ser valientes saltando ‘De Charco En Charco’: ¡Mira el vídeo!

Belén Aguilera y Samuraï han consolidado su amistad a través de su primera colaboración musical, un himno a la valentía y al atrevimiento llamado De Charco en Charco.

"Salí en tirantes cuando empezó a llover / y gota a gota rozó el frio en mi piel / La chica de antes se hubiera echao' a correr / y ahora me toca a mí saltar de charcho en charco". Así comienza esta canción tan especial, sobre tomar tus propias decisiones con seguridad a pesar de estar temblando de miedo. Esta estrofa, por oposición a Cristal de la barcelonesa, nos recuerda al verso: "Nunca te escucho y no he sabido hacerte cas a tiempo / He salido sin abrigo, creí que no hacía viento".

La canción, producida por D3llano, fue presentada en primicia y por sorpresa durante el festival Coca Cola Music Experience 2022, en el que ambas artistas formaban parte del cartel. Este viernes por fin hemos podido escucharla en su versión estudio y ponerla en bucle durante todo el fin de semana.

El tema ha venido acompañado por un videoclip lleno de color, pantallas divididas y gran variedad de planos cinematógraficos. Ha sido dirigido por Jorge No, y bajo la firma de Take a Nap Producciones.

Marcharé con todas mis cosas

y pareceré poderosa

pero mis manos temblorosas

dejarán de ser cariñosas

Tanto Aroa (Samuraï) como Belén coincidieron por primera vez este verano en LOS40 Summer Live y, desde esta gira de verano se han vuelto inseparables, dando como resultado esta canción que ya ha recibido el cariño y las reacciones de otros artistas compañeros de la industria. "K reinas... el que está en un charco soy yo", ha comentado Leo Rizzi.

Y tú, ¿te has atrevido ya a saltar de charcho en charco como estas dos artistazas y Gene Kelly en Cantando Bajo la Lluvia?