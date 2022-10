Así influyó Robbie Williams en el resurgimiento de Tom Jones con ‘Reload’

La espectacular actuación de Tom Jones y Robbie Williams en los Brit Awards 1998, marcó el resurgimiento del ‘crooner’. Y aunque el ex Take That ni siquiera recuerda esa noche londinense ("No sé lo que puedes recordar después de consumir tres gramos de cocaína y de beber una botella de sambuca”) para el ‘Tigre de Gales’ el éxito de ese dueto le llevó a pensar que “lo más lógico era que hiciera un álbum así”. Reload se convirtió en el álbum más vendido en la carrera de Tom Jones, el disco con el que el artista, a sus casi 60 años, llegó a las nuevas generaciones. Cuando en Octubre de 1999 se situó en el nº1 de las listas de Reino Unido (volvería al pódium en el año 2000), el ‘sex bomb’ se convirtió también en el cantante de más edad que alcanzaba el top.

Reload (1999) era el álbum nº 34 de Tom Jones. Contenía 15 duetos con una variedad de artistas que incluía a Van Morrison, Stereophonics, The Cardigans, Natalie Imbruglia, The Pretenders, Portishead, Simply Red, Zucchero… o Robbie Williams. Principalmente, era un disco de versiones con un tema original, Sex bomb, su colaboración con el productor y DJ Mousse T y también el mayor éxito de la colección. El álbum superó los cinco millones de copias en todo el mundo (en España alcanzó las 250.000 copias), fue su primer nº1 en UK en casi 25 años (el anterior había sido 20 Greatest Hits de 1975) y obtuvo importantes premios, incluido un Brit Award 2000 en la categoría de Mejor Artista Masculino Británico.

El resurgimiento de Tom Jones

¿Por qué Tom Jones decidió grabar su primer álbum de duetos después de sobrepasar tres décadas subido a los escenarios de todo el mundo?. Sin duda, uno de los principales detonantes se produjo la noche de los Brit Awards de 1998 en el London Arena. Porque su dueto con Robbie Williams fue uno de los momentos más impresionantes de la gala.

Robbie Williams y Tom Jones en los BRIT Awards 1998 / Getty / Dave Hogan/Getty Images

Era la primera aparición de Robbie Williams en la ceremonia sin sus compañeros de Take That (tenía dos nominaciones) y disfrutaba de los comienzos de una exitosa carrera como solista. Por su parte, Tom Jones llevaba varios años sin publicar nuevo material. Lo último que había hecho era una versión del tema de Randy Newman, You can leave your hat on, para la banda sonora de The Full Monty de 1997.

El London Arena se vino abajo cuando el intérprete de Angels dio paso al veterano galés y juntos realizaron una memorable y espectacular actuación inspirada en The Full Monty. El medley que hicieron - incluía los temas Make me smile, You can leave your hat on y Land of 1,000 dances – supuso el renacer de la carrera del ‘crooner’.

No sé qué puedes recordar después de consumir tres gramos de cocaína

Por eso, cuando a Sir Tom le preguntaban ¿Por qué un disco de duetos?, mencionaba precisamente esa actuación inolvidable… entre otras cosas: "Cuando hice Kiss con The Art of Noise (en 1988), tuvo tanto éxito que empecé a hacer duetos con gente como Robbie Williams, con quien hice los Brit Awards el año anterior. Cada vez que hacía un dueto, tenía éxito y la gente llegaba y me decía, ‘te hemos visto cantando ¿quién va a ser el siguiente con el que vas a cantar?’. Así que lo más lógico era que hiciera un álbum así, porque nunca había hecho un álbum de duetos. Este es el primero, Reload”.

Sorprendentemente - o no - Robbie Williams ni siquiera puede recordar su dueto con Tom Jones en los Premios Brit. "No sé lo que puedes recordar después de consumir tres gramos de cocaína y de beber una botella de sambuca (una especie de anís típico italiano). La he visto en la tele", decía el cantante en The Guardian.

Me dijo que su madre tenía todos mis discos Robbie Williams y Tom Jones en los BRIT Awards de 1998 / Dave Hogan/Getty Images

Tom Jones tuvo claro desde el primer momento que Williams tenía que estar en Reload. “No quise forzar a nadie”, declaraba en el diario argentino La Nación. “Me halaga que ellos quieran cantar conmigo, que quieran grabar. ‘Vamos a ver quién quiere hacerlo’, me dije. “Elegí a Robbie, por supuesto, porque habíamos trabajado antes juntos”. Y por supuesto, el cantante inglés aceptó al instante. “No me interesa forzar un hit, les di a elegir las canciones", confesaba Jones. Robbie se decantó por Are you gonna go my way de Lenny Kravitz.

Las estrellas jóvenes "sentían emoción de poder cantar conmigo", dice Tom en el libro biográfico 'Tom Jones - An Extraordinary Life'. "Sentarse en la misma habitación. Eso es lo que ellos me decían. Robbie Williams tenía 24 ó 25 años. Me dijo que su madre tenía todos mis discos. Me los citó todos”.

Apuesto a que pensó que le estaba tomando el pelo

Para hablar de la colaboración, Robbie se presentó un día en la casa de Tom. Y, lo que son las cosas, dio la casualidad de que ese día Tom estaba borracho. Como cuenta la biografía de Gwen Russell, el cantante siempre había tenido miedo al cáncer y se había hecho unas pruebas: “Me preocupaba eso. Estaba de compras cuando me llamaron con el resultado y me dijeron que todo estaba bien”. Para celebrarlo, se fue con un amigo al bar más cercano. “Cuando regresamos, estábamos en el garaje de mi casa… donde hay un gran frigorífico lleno de cerveza británica. Yo entonces ya estaba ebrio”.

“Y de repente, escuché la voz de mi mujer, '¡Tom, Tom!'. Miré a la puerta y ahí estaba ella diciendo, 'es Robbie’". Le expliqué que lo sentía, pero que estaba borracho porque había recibido buenas noticias y que normalmente no estaba así a esa hora de la tarde. Creo que él se preguntaba qué demonios iba a pasar. Le dije que entrara y echara un vistazo a mi bar porque ahí había una fotografía mía con él en los Brit Awards. Tenía fotos con Frank (Sinatra), con Elvis (Presley)… pero la que tenía con él no la había puesto todavía. Resulta que la habían llevado a enmarcar. Y dije ‘¿Dónde está, dónde está?’. Apuesto a que pensó que le estaba tomando el pelo”.

Curiosamente…

El dueto Jones/ Williams de Are you gonna go my way - que apareció en el corte 3 de Reload - no se eligió como single. Curiosamente, aunque el repertorio de Reload lo componían principalmente duetos, el mayor éxito del disco fue Sex bomb, que Tom Jones interpreta en solitario. "Exacto”, reconocía en La Nación. “Es que nunca sabes cuando vas a tener un hit. Cuando grabas no te lo imaginas. A mí, 'Sex bomb' me sonaba a hit... cuando la BBC emitió los adelantos del disco, nos dimos cuenta de que iba a ser un verdadero hit. Esa cadena solo emite música de artistas jóvenes y era lógico que pusieran la versión de Burning down the house con The Cardigans, o el tema con Stereophonics... pero al final pusieron Sex bomb, que la canto yo solo... y eso que para la BBC yo soy viejo".