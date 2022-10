Rigoberta Bandini graba con C. Tangana para su nuevo disco

El álbum debut de Rigoberta Bandini está a punto de ver la luz. Solo faltan cuatro días para que el próximo 7 de octubre descubramos todos los secretos tan bien guardados que tiene la cantante. El tracklist continúa siendo un misterio para muchos, sin embargo, hace unos días desveló que solo habrá cuatro canciones nuevas.

La Emperatriz estará formada por 14 canciones, de las cuales ocho ya hemos conocido y disfrutado. El País, que ha hablado recientemente con la artista, confirma que Ay Mamá, Perra y Julio Iglesias formarán parte del repertorio, dejando en duda si sus primeros temas estarán incluidos en esta lista como Too Mani Drugs o In Spain We Call It Soledad.

Vídeo junto a C. Tangana

Además, dentro de los sencillos que no conocemos, hay dos dedicados a su hijo. Uno de ellos se llama Canciones de Amor a Ti. También ha desvelado que hay un focus track que saldrá este viernes 7: “Me he olvidado de quien fui antes de subirme al toro. 7/10”, ha escrito en la descripción de su post. No ha explicado de que se trata, pero en una entrevista para El País, Rigoberta ha desvelado que se encuentra en medio de un rodaje de un vídeo con C. Tangana, que servirá de promo para el disco. Todavía se desconoce si El Madrileño solo saldrá en el vídeo o también podremos escucharle cantando junto a la cantante.

“Chanel y yo no somos las mejores amigas”

En dicha entrevista también ha mencionado la relación que tiene con Chanel, pues no le gusta que las hayan enfrentado por culpa del Benidorm Fest. “Chanel y yo no somos las mejores amigas, aunque le podría escribir para tomar una birra”, ha comenzado explicando la barcelonesa.

“Es una persona a la que tengo mucho cariño y una profesional como la copa de un pino. Somos, simplemente, diferentes tipos de artista. Pero nos utilizaron porque somos mujeres. Esta politización no suma mucho”, concluye Rigoberta, quien no está de acuerdo en cómo han sucedido las cosas con su compañera.

A pesar de todo ella, la intérprete de Ay Mamá está de celebración, ya que en unos días su álbum debut verá la luz. Se trata de un disco que muchos de sus seguidores necesitan tener ya entre sus manos. Y tú, ¿tienes ganas de escuchar el track al completo?