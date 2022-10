Becky G: “Para mí es importante demostrar que estoy orgullosa de mis raíces latinas”

Podemos decir abiertamente que Becky G ha tenido un buen año. Con el lanzamiento de Esquemas, su segundo álbum de estudio, la cantante ha arrasado por todo el mundo a golpe de éxitos como Bailé con mi ex, Fulanito y MAMIII. Y precisamente para hablar de esas canciones y de las cosas buenas que le están pasando, la estrella latina ha estado con Tony Aguilar en LOS40 Global Show.

La canción con Karol G

"Las G juntas finalmente. MAMIII iba a ser el primer sencillo del álbum y el productor del tema, Ovy on the Drums, estaba trabajando con Karol G. Decidió pasarle el tema y me llamó por FaceTime. Me emocioné mucho porque hacía muchos años que quería colaborar con ella. Nunca surgió, pero MAMIII fue el momento. Me da mucho orgullo que la canción haya tenido el éxito que ha tenido porque demuestra que las mujeres juntas somos más".

Videoclip oficial de 'MAMIII'

'La Loto' con Anitta y Tini

"Anitta y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Somos muy amigas, es como mi hermana. Y a Tini también la conozco, por eso la colaboración salió de manera natural. Fue muy fácil y cuando grabamos el vídeo fue divertido. Es una canción que tiene actitud urbana".

Sobre su segundo álbum

"Sentía que llevaba más diez años en la música y quería hacer algo diferente, algo que demostrará de lo que soy capaz como artista. No fuimos al estudio pensando que el álbum iba a ser de un género determinado. Cada canción tiene un flow distinto, pero todas son muy Becky. Le puse el título de Esquemas porque siempre estoy rompiendo esquemas".

Fusión de estilos

"Mi superpoder es estar inspirada por diferentes estilos de música. Antes no estaba bien visto que una artista hiciera fusiones con distintos géneros. ¿Cuál es tu identidad como artista si estás haciendo un montón de cosas? Pero hoy en día creo que sí puedo demostrar mi superpoder y hacer todos esos estilos. Nací en Los Ángeles y mis papás tocaban de todo. Esquemas es una variedad de diferentes melodías y letras. Son diferentes, pero también muy Becky".

Contra las barreras raciales

"Como chica privilegiada que nació en Estados Unidos, y no en México como mis abuelos, quiero hablar de temas importantes que afectan a nuestras comunidades y nuestros hijos. ¿Cómo no lo voy a hacer? Es muy importante para mí demostrar que estoy orgullosa de mis raíces latinas".

