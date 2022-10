Calendario laboral de 2023 en toda España: estos son los festivos y puentes en cada comunidad autónoma

El nuevo curso ya está más que arrancado y, con el verano que ya parece haber quedado muy atrás, son muchos quienes tienen ya la vista puesta en la próxima época de vacaciones: la Navidad. Aunque todavía faltan prácticamente tres meses para la llegada de las fechas clave de estas fiestas, muchos trabajadores españoles están ya pensando en cómo organizarse los días libres para disfrutar al máximo de otro pequeño descanso en medio de un curso que solo acaba de empezar.

Pues bien, para ellos, este lunes traemos buenas noticias. Aunque el Boletín Oficial del Estado (BOE) todavía no ha publicado cúales serán los festivos laborales del próximo año, sí lo han hecho cada una de las comunidades y ciudades autónomas, por lo que, además de los días de libranza dependientes de cada autonomía, ya podemos conocer los que se compartirán en toda España, que este año serán 9 después de que todas las comunidades coincidan en marcar como no laborable el Día de Reyes. Eso sí, este podría ser recuperable en Cataluña ya que se han designado 13 festivos, uno más de los que se pueden estipular como no recuperables.

Nueve festivos comunes en toda España de 2023

Viernes 6 de enero - Festividad de los Reyes Magos

Viernes 7 de abril - Viernes Santo

Lunes 1 de mayo - Fiesta del Trabajo

Martes 15 de agosto - Asunción de la Virgen

Jueves 12 de octubre - Fiesta Nacional de España (Hispanidad)

Miércoles 1 de noviembre - Día de Todos los Santos

Miércoles 6 de diciembre - Día de la Constitución

Viernes 8 de diciembre - Inmaculada Concepción

Lunes 25 de diciembre - Natividad del Señor

Festivos añadidos en Cantabria en 2023

Jueves 6 de abril - Jueves Santo

Viernes 28 de julio - Día de las Instituciones de Cantabria

15 de septiembre - La Bien Aparecida

Festivos añadidos en Andalucía

Lunes 2 de enero - Año Nuevo (trasladado del día 1, que es domingo)

Viernes 28 de febrero - Día de Andalucía

Jueves 6 de abril - Jueves Santo

Festivos añadidos en Aragón

Lunes 2 de enero - Año Nuevo (trasladado del día 1, que es domingo)

Jueves 6 de abril - Jueves Santo

Lunes 24 de abril - (En sustitución del día 23 de abril, domingo, San Jorge, Día de Aragón)

Festivos añadidos en Asturias para 2023

Lunes 2 de enero - Año Nuevo (trasladado del día 1, que es domingo)

Jueves 6 de abril - Jueves Santo

Viernes 8 de septiembre - Día de Asturias

Festivos añadidos en Canarias para 2023

Jueves 6 de abril - Jueves Santo

Martes 30 de mayo - Día de Canarias

Un día fijado por cada una de las islas: Tenerife - 2 de febrero (Virgen de la Candelaria); La Palma - 5 de agosto (Nuestra Señora de las Nieves); Gran Canaria - 8 de septiembre (Nuestra Señora de Pino); Lanzarote, La Graciosa y Fuerteventura - 15 de septiembre; El Hierro - 25 de septiembre (Nuestra Señora de los Reyes); La Gomera - 9 de octubre (Nuestra señora de Guadalupe)

Festivos autonómicos añadidos por Cataluña

Lunes 10 de abril - Pascua Florida

Sábado 17 de junio - Fiesta de Arán (solo en el territorio de Arán, que no tendrá festivo en San Esteban)

Sábado 24 de junio - San Juan

Lunes 11 de septiembre - Festividad Nacional de Cataluña

Martes 26 de diciembre - San Esteban

*Una de estas cuatro fechas comunes a toda Cataluña o e 6 de enero (Día de Reyes) tendrá carácter recuperable, porque la Generalitat ha fijado 13 festivos y no 12.

Festivos autonómicos añadidos por la Comunidad Valenciana

Lunes 10 de abril - Lunes de Pascua

Sábado 24 de junio - San Juan

Lunes 9 de octubre - Día de la Comunitat Valenciana

Lunes 20 de marzo - traslado por la festividad de San José

Jueves 6 de abril - Jueves Santo

Martes 2 de mayo - Fiesta de la Comunidad de Madrid

Festivos autonómicos añadidos por Galicia al calendario laboral de 2023

Jueves 6 de abril - Jueves Santo

Miércoles 17 de mayo - Día de las Letras Gallegas

Martes 25 de julio - Día Nacional de Galicia

Festivos autonómicos añadidos por Murcia

Lunes 2 de enero - Año Nuevo (trasladado del día 1, que es domingo)

Jueves 6 de abril - Jueves Santo

Viernes 9 de junio - Día de la Región de Murcia

Festivos autonómicos añadidos por Navarra

Viernes 6 de enero - Epifanía del Señor

Jueves 6 de abril - Jueves Santo

Lunes 10 de abril - Lunes de Pascua

Martes 25 de abril - Día de Santiago

Jueves 6 de abril - Jueves Santo

Lunes 10 de abril - Lunes de Pascua

Martes 25 de julio - Santiago Apóstol

Festivos autonómicos añadidos por Castilla y León

Lunes 2 de enero - Año Nuevo (trasladado del día 1, que es domingo)

Jueves 6 de abril - Jueves Santo

Lunes 24 de abril - Trasladado del domingo 23 de abril, Día de Castilla y León

Festivos autonómicos añadidos por Castilla-La Mancha

Jueves 6 de abril - Jueves Santo

Miércoles 31 de mayo - Día de Castilla-La Mancha

Jueves 8 de junio - Día del Corpus Christi

Festivos autonómicos añadidos por Extremadura

Domingo 1 de enero - Año Nuevo

Martes 21 de febrero - Martes de Carnaval

Jueves 6 de abril - Jueves Santo

Viernes 8 de septiembre - Día de Extremadura

Festivos autonómicos añadidos por las Islas Baleares

Miércoles 1 de marzo - Día de las Illes Balears

Jueves 6 de abril - Jueves Santo

Lunes 10 de abril - Lunes de Pascua

Festivos autonómicos añadidos por La Rioja

Jueves 6 de abril - Jueves Santo

Lunes 10 de abril - Lunes de Pascua

Viernes 9 de junio - La Rioja

Festivos autonómicos y locales añadidos por Ceuta

Jueves 6 de abril - Jueves Santo

Sábado 22 de abril - Fin del Ramadán

Martes 13 de junio - San Antonio

Jueves 29 de junio - Fiesta del Sacrificio

Sábado 5 de agosto - Nuestra Señora de África

Festivos autonómicos y locales añadidos por Melilla