TheGrefg comparte su impactante cambio físico en cuatro meses

TheGrefg es uno de los rostros más conocidos del mundo del streaming. Sus vídeos acumulan millones de reproducciones en Youtube y Twitch, consiguiendo que cada vez más personas formen parte de su amplia comunidad.

Pues bien. Hace cuatro meses, sus suscriptores comenzaron a ser testigos de una serie de vídeos que el streamer había decidido comenzar a publicar, que es el de su cambio físico. Aseguraba que desde entonces se había propuesto ponerse en forma y cambiar su estilo de vida.

Y ahora, cuatro meses después, hemos podido conocer los resultados de su consistencia y fidelidad al asesoramiento de Sergio Peinado, un conocido entrenador al que muchos han seguido a través de las plataformas.

El cambio de TheGrefg es más que evidente. La grasa parece haber desaparecido completamente para lucir ahora un cuerpo marcado por los músculos. Algo que ha hecho que el streamer se sienta bien consigo mismo y que lance un mensaje claro de que si quieres, puedes. De hecho, eso es lo que nuestro protagonista ha seguido al pie de la letra hasta conseguir perder siete kilos de grasa. Ha pasado de pesar 74,6 a 70,0 kilos y de tener 19 kilos de grasa a 12. Es decir, ha ganado casi 4 kilos de masa muscular.

Y es que TheGrefg no lo ha tenido fácil. Su camino en el progreso a convertirse en un chico fitness no ha sido fácil. Ha fallado en varias ocasiones, al igual que ha seguido al pie de la letra lo que le decía su entrenador en otras muchas. Pero se trata de eso, de fallar, aprender de ello y avanzar con los errores asumidos.

"Y por supuesto gracias a ti Sergio Peinado que me has aguantado durante estos 4 meses guiándome por el mejor de los caminos. Comenzaste siendo mi entrenador y has acabado siendo uno de mis mejores amigos", declara el streamer en su cuenta de Twitter.

El cambio físico de TheGrefg se ha convertido en una auténtica lección. Y tú, ¿qué opinas de su nueva vida? ¿Te ha animado a cambiar la tuya?