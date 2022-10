El motivo por el que Sofía Suescun ha tenido que acudir de urgencias al hospital

Sofía Suescun este pasado lunes reaparecía en su perfil de Instagram después de estar unos días un poco más ausente de lo normal: "Holi estoy viva y muy contenta", escribía la televisiva más eufórica que de costumbre. Volviendo con más ganas que nunca, ha ido contando todo lo que había hecho durante el día: ir a darse un masaje, merendar leche con galletas y echar La Primitiva. Una sucesión de hechos que le han hecho estar de lo más contenta y habladora por redes.

Sin embargo, esta alegría le ha durado más bien poco y es que, con la llegada del invierno y el cambio constante de temperaturas, cada vez son más los que caen en el típico resfriado de esta época...

Era por la noche cuando, de forma repentina, era ingresada en el hospital. Su madre, Maite Galdeano, quien ha estado a su lado al pie del cañón en todo momento, anunciaba primero la noticia en sus redes: "Mismo escenario que yo el otro día", lamentaba en un stories donde se veía a la ganadora de Gran Hermano bajo vigilancia médica. Y es que hace apenas unos días, era ella quien ingresaba por el mismo motivo: vómitos y diarreas debido a un virus de gastroenteritis.

Más tarde, era Sofía quien se pronunciaba en sus redes para calmar la preocupación de sus seguidores. Con una fotografía en la que se le veía con cara de sufrimiento y donde afirmaba que se la había "echado a las 6:00 antes de salir al hospital", contaba todo lo sucedido.

El motivo del ingreso

"Me he encontrado fatal desde las 3:00 am vomitando y me he dado 2 horas por si se me pasaba", escribía, afirmando que "no hay peor sensación que esa". Viendo que el malestar no se le pasaba, la ganadora de Supervivientes ha subrayado que, tras ello, su madre la ha llevado corriendo a urgencias: "Y aquí estoy, bastante recuperada pudiendo escribir esto".

Sofía Suescun es ingresada de urgencia tras no parar de vomitar / Instagram @sofia_suescun

Tras ello, ha compartido una imagen donde se veía como le estaban administrando medicación a través de una vía intravenosa: "Es alucinante la magia de la medicina, no sabéis lo mal que estaba y lo bien que me encuentro ahora".

Después de recibir el alta hospitalaria, a Sofía le han recomendado tomar suero para poder evitar una deshidratación y, antes de ponerse a descansar, la colaboradora ha querido agradecer al equipo médico que le ha atendido "por cuidar tantísimo a todos los pacientes".