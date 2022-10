‘Everybody’: 25 años del Nº1 de LOS40 más monstruoso de los Backstreet Boys

Para muchos, Everybody (Backstreet's Back) fue la primera canción que muchos conocieron de los Backstreet Boys. En Europa, África y Canadá, la que después se convertiría en la boyband más exitosa del mundo, ya había presentado un primer disco, llamado igual que ellos, pero este LP no se había lanzado en otros lugares como Estados Unidos. Antes de llegar a su tierra, ya se tenían que haber forjado un nombre en otras latitudes.

De ahí que frases como Oh, my God: we're back again no tuviera mucho sentido en su país de origen si teníamos en cuenta que para ellos era su debut. Sin embargo, Everybody (Backstreet's Back) funcionó como una de las canciones más potentes de finales de los 90. Llegó en 1997 como un auténtico pelotazo, a pesar de la negativa previa del presidente de Jive Records, Barry Weiss, ya que creía que sería extraño tener una canción llamada Backstreet's Back.

La banda sugirió en este momento que podría significar que estaban de vuelta en casa. Después de que los mercados canadienses comenzaron a reproducir la canción, los mercados estadounidenses cerca de la frontera ya habían comenzado a escucharla. Se reunieron con Weiss y le pidieron que la canción se agregara al álbum estadounidense después de que ya se hubieran producido el primer millón de unidades.

En ese momento, se lanzaron a la concepción del videoclip. La banda quería salirse de la norma, de los clips más convencionales que habían protagonizado hasta la fecha, y quisieron darle un formato de película. Para ello, se centraron en las figuras más clásicas de los personajes de terror de toda la vida. El grupo se puso a pensar en los vídeos musicales que más habían disfrutado y en una lluvia de ideas sobre formas de incorporar terror, un castillo y cada miembro de la banda como un personaje distinto. Esos tres criterios, con lo que parece ser la insistencia de Nick Carter, se unieron para sacar la lista completa de monstruos.

Backstreet Boys - Everybody (Backstreet's Back) (Official HD Video)

A pesar del obvio guiño al exitoso vídeo Thriller de Michael Jackson, el primero en combinar el terror cinematográfico con una banda sonora pop, el sello discográfico de los Backstreet Boys no creía en el concepto. Para que la idea saliera adelante, los chicos se vieron obligados a aportar su propio dinero para filmar el video, con el prolífico director de vídeos musicales Joseph Khan detrás de la cámara.

El director tenía muy claro que quería incluir un elenco multirracial: "Kevin va a bailar con una chica negra y habrá una asiática y una hispana. Necesito mezclar esto y asegurarme de que este es el mundo que quiero ver en la pantalla", dijo en una entrevista, asegurando que todo nació y se integró de forma muy orgánica.

Cubrir a los chicos con pintura corporal, cicatrices y pelo de lobo definitivamente era un riesgo. Después de todo, la clave del éxito de muchas boybands estaba en la unión de voces y movimientos de baile junto con rostros atractivos. Los chicos no solo siguen siendo reconocibles debajo del maquillaje, sino que también dan vida a los monstruos de toda la vida con un estilo distintivo de los 90.

A pesar de las críticas iniciales al concepto del video, la apuesta de los Backstreet Boys valió la pena. Everybody (Backstreet's Back) fue aupado por MTV y ganó el VMA de 1998 al Mejor Video Grupal, demostrando que los monstruos pueden triunfar en el pop mainstream.

