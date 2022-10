Bob Marley y Stevie Wonder: Historia de la amistad de dos leyendas

Se admiraban. Compartían pasión e ideales. Y en el mismo instante que se conocieron, entablaron una estrecha amistad. Desgraciadamente, no por mucho tiempo. El 4 de Octubre de 1975, Bob Marley y Stevie Wonder cantaron juntos en Jamaica. En un concierto benéfico. Era la primera vez que se veían, que compartían escenario. Y no fue la única. Esta es la historia de amistad de dos leyendas que empezó en el Estadio Nacional de Kingston y terminó en un hospital de Miami.

Respeto y admiración

No era habitual que Bob Marley se dejara ver durante el concierto de otro artista como telonero. Lo hizo en contadas excepciones. Con Marvin Gaye, cuando abrió sus shows en dos eventos benéficos en Kingston, junto a los Wailers - en el Carib Theatre el 21 de Mayo de 1974, y en el Estadio Nacional diez días después – y con Stevie Wonder.

Bob sentía un enorme respeto hacia la música de Stevie. Era uno de sus artistas favoritos. La admiración era mutua. Cuando Wonder - quien en los 70s estaba involucrado plenamente en la denuncia de las injusticias sociales - pidió al icono del reggae su participación y la de los Wailers en un concierto benéfico en Kingston para recaudar fondos para la gente ciega (Instituto para los Ciegos de Jamaica), éste no se lo pensó.

Testigos de algo único

El evento, llamado The Wonder Dream Concert, se celebró el 4 de Octubre de 1975 en el Estadio Nacional de Kingston, Jamaica, con capacidad para 35.000 personas. En el cartel que anunciaba el concierto, figuraban en letras grandes y por este orden STEVIE WONDER y Wonder Love (su grupo) y BOB MARLEY y The Wailers. También aparecían Harold Melvin and the Blue Notes (que no se presentaron) y la banda de reggae jamaicana Third Word. El precio de las entradas oscilaba entre 3 y 9 dólares.

Y así fue como se conocieron las dos leyendas. Por eso, los miles de personas que acudieron esa tarde al recinto jamaicano fueron testigos, no solo de un concierto único. Ese 4 de Octubre en el que Bob y Stevie se encontraron por primera vez, surgió rápidamente entre ambos una entrañable amistad. Tanto es así, que, también por primera vez, ambos cantaron juntos como broche final del espectáculo.

Bob Marley y Stevie Wonder en la convención 'Black Music Association' en 1979 / Michael Ochs Archives/Getty Images

Los duetos de Marley y Wonder

Y aun ocurrió otro hecho memorable: fue la última vez que los tres miembros originales de Wailers (Bob, Peter Tosh y Bunny Wailers) actuaban juntos sobre el escenario. Si oficialmente el evento se llamaba ‘The Wonder Dream Concert’, extraoficialmente se denominó ‘The Wailers Reunion Show’. En su repertorio incluyeron clásicos como One love o No woman, no cry.

Stevie y su banda tocaron My cherie amour o You are the sunshine of my life. Y ya al final de su actuación, en los ‘bises’, llamó a Bob Marley para que se uniera a él sobre la tarima y juntos cantaron sendas versiones de I shot the sheriff y Superstition. No existen imágenes de este acontecimiento único. Pero sí un audio en el que, cuando suenan las notas finales de la composición del norteamericano, el presentador despide a Stevie llamándole “El Hombre de los 13 Millones de Dólares”, y remata todo diciendo: “¡Paz, amor y coraje!”.

Una ‘jam session’ inolvidable

No fue esta la única ocasión en la que el jamaicano y el michiguense Marley coincidieron sobre un escenario. Como hemos dicho, los dos se hicieron buenos amigos. Incluso barajaron la idea de hacer un enorme concierto juntos en el que Bob tocaría su álbum Survival de principio a fin, y Steve haría lo mismo con Journey through the secret life of plants (ambos publicados en 1979).

El macro-concierto planeado nunca pudo materializarse. Pero el 9 de Junio de 1979, Bob Marley actuaba en un evento para la Black Music Association en el Hotel Sheraton de la llamada Ciudad del Amor Fraternal, Filadelfia. Stevie estaba entre el público, y Bob le llamó para que subiera al escenario. Improvisaron una ‘jam session’ inolvidable de Get up, stand up. La evidente química y la simbiosis que existía entre ambos músicos, no se repitió.

Es bonita, ¿sabes?

Al año siguiente, Stevie dedicó una de sus más icónicas canciones a su colega, llamada Master Blaster (Jammin'). Un claro homenaje a su amigo Bob, que luchaba contra el cáncer que le habían detectado años atrás. Según el libro de Kim Gottlieb-Walker, ‘#BobMarley & The Golden Age of Reggae, Bob lo recordaba así: “Estaba sorprendido porque Stevie no me había dicho que lo iba a hacer. Pero alguien que estaba en el estudio con él, me llamó y dijo ‘¿Sabes qué?. Stevie está grabando una canción de reggae y se pregunta si te gustará y blah blah boom’. Esta persona le dijo a Stevie, ‘Sí, a Bob le va a gustar’. Y entonces la escuché y sonaba GENIAL. Sí, Mast-ah Blass-tah. Es bonita, ¿sabes?”.

Wonder incluyó Master Blaster (Jammin') en su álbum Hotter than July (1980), y alcanzó una gran popularidad en todo el mundo. Bob Marley falleció pocos meses después, el 11 de Mayo de 1981.

Un vínculo que perdura

El vínculo de Stevie con Jamaica y con la música de Bob continuó. Otro de los puntos de unión de los dos genios es Redemption song. La compuso Bob Marley en 1979, cuando era consciente del cáncer que tenía, y su ánimo era muy bajo, estaba deprimido y triste. Expresaba los ideales del movimiento rastafari y la liberación de la gente de sus propias imposiciones mentales.

Stevie Wonder interpretó una sentida versión a ritmo de balada, incorporando percusión y nuevos sonidos, que incluyó en su compilación Song review: Greatest hits (1996). Terminaba así: "Todo lo que he tenido son canciones redentoras... canciones de libertad