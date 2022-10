Dellafuente agota todas las entradas de sus dos únicos shows de 2022

Dellafuente se ha convertido en una revolución dentro del mundo de la música. Gracias sus canciones pegadizas y sus sonidos se ha creado una legión de seguidores que han hecho lo imposible para poder acudir a ver su artista favorito en directo. En apenas dos minutos se agotaron todas las entradas para las dos citas que tiene programadas.

Estos shows se llevarán a cabo el 16 y 17 de diciembre en el Palacio de los Deportes de Granada, que recibirán a las 20.000 personas que han conseguido comprar algún tiquete. La venta se abrió a las 17:00h en la página oficial del cantante y a los pocos minutos había conseguido el sold out.

Estos serán “los únicos dos shows de 2022”, como explicó Dellafuente en Twitter. Ya se ha asegurado que no habrá ni un hueco libre en esas dos citas, algo de lo que está orgulloso, pero le da pena por la gente que no podrá acompañarle: “Alegre por agotar las dos fechas en minutos y triste de tanta gente que se ha quedado fuera”, escribía en sus redes sociales.

Además, ha querido explicar las condiciones que se ponían a la hora de comprar y avisar a sus fanáticos que no se dejen engañar en las reventas: “Hacemos lo que podemos limitando la venta a 8 por persona. No compréis reventa, seguramente esas entradas sean falsas. Muchas gracias por hacer esto posible. Nos vemos en diciembre”.

Hay que recordar que Dellafuente lleva 3 años sin subirse a un escenario, lo que ha propiciado que todos sus incondicionales fans quieran disfrutar de él en directo. "Han pasado 3 años, tengo muchas cosas que enseñaros", indicó también Dellafuente en su cuenta de Twitter.

En redes sociales muchos usuarios han compartido la necesidad que tienen de ir al concierto, además de la sorpresa que se han llevado cuando han visto que se ha vendido todo en menos de cinco minutos. “Ir al concierto de dellafuente no es un capricho, es una necesidad”, “QUE TENGO ENTRADAS PARA DELLAFUENTE ESTOY LLORANDO NO ME LO PUEDO CREER” o “si Dellafuente hace show en el Bernabeu creo que lo llena de verdad”, han sido algunos de los comentarios en redes sociales.

