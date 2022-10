Kaley Cuoco y Johnny Galecki (The Big Bang Theory) hablan del romance real que tuvieron fuera de la serie

Kaley Cuoco y Johnny Galecki se han convertido en dos de los actores más reconocidos de los últimos tiempos. Su paso por The Big Bang Theory, la comedia emitida en televisión desde el 2007, ha ayudado sin duda a expandir su fama. ¿Quién no ha vivido el romance de Leonard y Penny como si del suyo se tratase?

Lo mejor de todo es que la química que ambos tenían frente a las cámaras acabó llegando a la vida real. Y es que mantuvieron una relación durante dos años después de comenzar a grabar esta serie. En concreto, entre 2008 y 2010. Pero, ¿cómo vivieron esa chispa que saltó entre los focos?

Kaley y Johnny han hablado con Vanity Fair sobre la historia de amor que no tardó en ocupar las portadas de todos los medios y han desvelado que Kaley tenía a Johnny como amor platónico desde el principio. "No lo escondía. Era un swagger. Estábamos saliendo con otras personas por aquel momento pero solo tenía ojos para Johnny. Entonces, cuando me di cuenta de que él tenía ojos para mí también, estaba como Oh, oh... esto va a ser un problema", declara Cuoco. "Yo no tenía ni idea de que tenía un crush antes de que Kaley y yo empezásemos a salir", dice Galecki.

Los fans de la serie recuerdan cómo fue el primer encuentro romántico entre estos dos personajes. Leonard, interpretado por Johnny, tenía un crush muy grande por Penny, a la que le daba vida Kaley. El primer beso se lo dieron en Halloween y Penny lucía un disfraz de gata. "Sabía que me veía muy mona con el disfraz, así que me estaba sintiendo muy bien conmigo misma. Y sabía que él pensaba que yo me veía mona porque me dijo lo mona que estaba con el outfit. Pero estaba muy nerviosa antes de ese beso", añade Kaley. "O sea, ¿Kaley Cuoco como una gatita? ¡Venga ya!", añade entre risas Johnny.

Pero aún hay más. Ambos han hablado de la química que sintieron el uno por el otro. "En todas las escenas hasta que nos juntamos en la vida real, era obvio que siempre había algo ahí. Había química y estábamos enamorados el uno del otro. Esa fue toda la primera temporada hasta que nos juntamos de verdad", añade la actriz.

Kaley Cuoco y Johnny Galecki en 2019 / CBS Photo Archive (Getty Images)

¿Cómo comenzaron a salir?

El amor que sentían el uno por el otro era evidente, y eso es algo que ellos han recalcado con insistencia. El gran paso lo dieron cuando Kaley rompió con su novio. Quedaron en un bar a tomar "una copa de vino" y se besaron. Pero decidieron mantenerlo en secreto en el trabajo, aunque acabó conociéndose la verdad.

De hecho, comenzaron a sospechar sobre su romance y ellos decidieron contárselo a Jim Parsons, que interpretó a Sheldon Cooper. Todos dieron el visto bueno y se alegraron de que ocurriese, ya que la químcia que existía era, como ya hemos mencionado, evidente. Tanto es así que aunque finalmente la relación no funcionase, actualmente mantienen una bonita amistad.