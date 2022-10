Selena Gómez se posiciona y defiende a Hailey Bieber: “A nadie se le debería hablar de esa forma”

El trío entre Selena Gómez, Justin Bieber y Hailey Bieber ha sido uno de los más comentados a nivel mundial. Muchos recuerdan lo que sucedió cuando el cantante rehízo su vida con otra mujer, poniéndose a los fans de la de Texas completamente en contra. Esto también le sucedió a su mujer, quien, después de más de cuatro años en silencio, ha querido explicar lo que ha tenido que vivir desde que se casó en una entrevista con Alexandra Cooper.

Todo esto ha sucedido a unas pocas semanas del estreno de `My mine and me´, el documental que ha estrenado Selena. Cuando empezó su charla con la presentadora, Hailey admitía que estaba nerviosa por ese momento, ya que conocía las consecuencias a las que se podía enfrentar. Lo que no se imaginaba era que la propia cantante iba a salir en su defensa después de hablar con Cooper.

Hailey Bieber cuenta su experiencia

Aunque todo parecía que iba sobre ruedas y que Hailey era feliz, puede que no fuera del todo cierto, algo que ha demostrado en esta charla. La entrevistadora no se quería andar con rodeos, por lo que fue al grano desde el primer momento. Una de las primeras preguntas que le hizo fue si ella había estado relacionada sentimentalmente con Justin a la vez que Selena.

"Cuando él y yo empezamos a liarnos o cualquier cosa, él no estaba en una relación, en ningún momento. Yo nunca haría eso. No es mi carácter meterse en la relación de alguien. Simplemente nunca haría eso. Me criaron mejor que eso. No estoy interesada en hacer eso y nunca lo estuve", explica la modelo. Con esta respuesta, Hailey quería quitarse la etiqueta de “roba novios” que le habían puesto desde 2018.

Además, ha querido confesar el acoso mediático que ha recibido durante cuatro años sin descanso por parte de los fans de la cantante. Las constantes críticas y comentarios a través de las redes sociales la han llevado, en más de una ocasión, a acudir al psicólogo. Incluso resaltó que, después de su boda con Justin, mantuvo una conversación con la de Texas: "Todo es respeto entre nosotras. Todo es amor. Ni Justin ni yo, le debemos nada a nadie, lo único respeto. Yo la respeto”, dejaba claro la modelo.

El enfado de Selena Gómez

Tras la entrevista con Alexandra Cooper, la exbailarina ha recibido una gran cantidad de críticas por sus palabras, algo que ella ya se esperaba. Sin embargo, Selena no ha podido quedarse callada y en un directo a través de TikTok les ha pedido a sus fans que dejen a un lado el odio. En ningún momento ha hecho referencia a las palabras de la entrevista: “No es justo, porque a nadie se le debería hablar de la forma en que yo he visto", confesaba la cantante tras ver cosas «repugnantes y asquerosas», sobre Justin y su esposa.

Selena Gomez talking about being kind and that words matter on TikTok LIVE pic.twitter.com/qCFw1iosh4 — Selena Gomez Source (@GomezSource) September 29, 2022

"Si apoyas a Rare, debes saber que también estás representando lo que significa, y eso es: las palabras importan, verdaderamente importan", añadió la cantante. Selena pedía a sus seguidores “palabras amables” y respeto sobre un tema al que ella considera un capítulo totalmente cerrado.