Cara Delevingne y Margot Robbie: envueltas en un incidente con un fotógrafo

En los últimos días, Cara Delevingne y Margot Robbie están siendo las protagonistas de las portadas de las revistas, y no especialmente por buenas noticias. Hace unas semanas conocimos el delicado estado de salud de Cara, quien está atravesando un duro momento de su vida. Así lo vimos en unas fotografías donde aparecía en un estado desolador. Poco después, Margot visitó a su amiga y fue vista saliendo de su casa llorando.

Después de todo esto, las dos amigas han sufrido un incidente cuando fueron a cenar a un restaurante de Buenos Aires con dos chicos que las acompañaban, Josey McNamara y Jac Hopkins. La noche parecía de lo más normal cuando llegaron a Argentina, sin embargo, según TMZ, cuando salían de cenar les estaba esperando un Uber, pero la situación se volvió muy tensa.

Como explica el medio, un fotógrafo las abordó haciendo fotos e invadiendo intensamente su espacio. El conductor entró en pánico y al no saber cómo reaccionar arrancó con Cara dentro del coche, sin que Margot pudiera terminar de entrar, cayendo al suelo mientras el paparazzi seguía tomando fotos.

Los amigos que las habían acompañado durante la cena y que se encontraban entre el gentío de personas que se habían acercado a ver la situación tomaron cartas supuestamente golpeando al fotógrafo. Finalmente, el hombre terminó en el hospital con una fractura en el brazo y ensangrentado.

Tras lo sucedido, los dos chicos fueron detenidos, sin embargo, la fiscalía les dejó en libertad después de dar sus declaraciones y ser acusados de lesiones graves dolorosas. No podrán salir del país sin autorización mientras dure el proceso y tendrán que pagar una multa de doscientos mil dólares cada uno.

“Sufrí una encerrona terrible y después tuve una persecución. Yo iba con la cámara en la mano tratando de resguardarla a ella y al material. En un momento sentí como que alguien me pateó y me empujó. A toda velocidad fui a caer al suelo y menos mal que caí con el brazo y no con la cabeza. Fue tremenda la pérdida de sangre que tuve, me quedó el hueso al descubierto, me rompí todo el brazo y la cámara voló por el aire”, explicó el fotógrafo agredido.

Las redes sociales ya han abierto un debate de lo sucedido, pero de momento, ni las chicas ni sus representantes han mencionada nada al respecto.