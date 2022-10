Adele: ‘Skyfall’, la canción que hizo llorar a James Bond

La primera vez que Craig David escuchó a Adele cantando Skyfall, no pudo contener las lágrimas. “Lloré”, reconoció el protagonista de la 23ª película de James Bond. Aunque inicialmente no estaba muy convencida, finalmente la artista londinense se encargó del tema central del filme y consiguió lo nunca antes visto. Por primera vez, una canción de la famosa saga británica ganaba un Óscar, además de un Globo de Oro o un Brit Award, entre otros muchos galardornes. Skyfall se publicó el 5 de Octubre de 2012, justo el día que se celebraba el 50º aniversario del estreno de Dr. No, el primer capítulo de la serie más larga en la historia del cine.

“¿Cómo puedo hacer yo una canción ‘Bond’?”

En 2011, cuando Adele estaba en la cresta de la ola y disfrutaba del enorme éxito 21, su segundo álbum (se convertiría en el más vendido del mundo del siglo XXI), losejecutivos de Sony Pictures pensaron en ella. Creían que sería una magnífica opción para que se encargara del tema central de la nueva película del agente 007, la que hacía el número 23. Su música tenía un sentimiento “cautivador, conmovedor y sugerente" y podría traer de vuelta esa atmósfera de "los clásicos de Shirley Bassey" asociados con algunos de los primeros filmes del espía. Recordamos que la cantante galesa grabó los temas de Goldfinger, Diamonds are Forever y Moonraker.

Se reunieron con ella y se lo propusieron. Pero al principio, no le entusiasmó nada la idea: “estaba un poco reticente”, admitió. Pensaba que no era la persona que estaban buscando. "Mis canciones son personales, escribo desde el corazón", objetó. “Escribo canciones sobre mí misma, ¿cómo puedo hacer una canción ‘Bond’?”. Pero el director del filme, Sam Mendes, no se arredró. Él no veía que eso fuera un problema: "¡Pues escribe una canción personal!. Nobody does it better de Carly Simon (La espía que me amó) era una canción de amor”. Adele fue más allá e insistió en que quería leer el guion entero antes de escribir una sola palabra. Salió de la reunión con el libreto de Skyfall en la mano.

“Absolutamente extraordinario”

Adele en la 85ª Edición de los Oscar / Getty / Jeffrey Mayer/WireImage

Posteriormente confesó: “El guion me enamoró”. Así que pidió ayuda a Paul Epworth (co-autor y productor de Rolling in the Deep, entre otras), quien de inmediato se puso a estudiar la fórmula musical de las canciones de Bond. Los productores del filme habían pedido una "balada dramática" e intentó “hacer algo que tuviera al mismo tiempo un sentimiento de muerte y de renacimiento". Antes de ponerse manos a la obra, visualizó las 13 primeras películas de la serie, extrajo los elementos de las mejores piezas – incluidas Diamonds are forever (1971) de Bassey o Live and let die (1973) de Wings – y se propuso capturar “la atmósfera James Bond”. Decidió incorporar una referencia a la composición que hizo Monty Norman para Dr. No (1962), el debut del personaje creado por el novelista Ian Fleming.

Epworth temía que a Adele le pareciera que la música fuera demasiado oscura, pero a ella le encantó. Según dijo en Hollywood.com, 10 minutos después de llegar a los icónicos estudios de Abbey Road, la artista ya había escrito un primer bosquejo del verso y del estribillo. “Tenía la letra en la cabeza cuando conducía hacia el estudio. Fue la cosa más absurda. Es rápida, pero esto fue absolutamente extraordinario”. Skyfall se completó con una orquesta de 77 músicos.

Cuando la BBC preguntaba a la artista si había grabado la canción en 10 minutos, ella dijo: "Fueron dos sesiones de estudio. Tardé un poco más que eso. Somos buenos, pero no somos tan buenos. Lo siento".

“Lloré”

Después de Casino Royal (2006) y de Quantum of solace (2008), Daniel Craig recuperó su 'licencia para matar' en Skyfall (después llegarían Spectre (2015) y No time to die (2021)). Toda la frialdad del agente secreto 007 se derritió, cuando escuchó por primera vez a Adele. El actor inglés (el sexto James Bond) confesó en una entrevista con Yahoo! Movies: “Lloré. Desde los primeros acordes, lo supe inmediatamente. Entonces la voz arranca y se convierte exactamente en lo que yo había querido desde el principio. Y cada vez va mejorando más y encajando exactamente con la película. Cuanto más avanza la película, más se ajusta a ella”.

“Y no me parezco a Halle Berry”

El video de Skyfall solo contiene escenas de la película. Adele no aparece. Y como ella mismo explicó: “No quería un video porque estaba embarazada de nueve meses y estaba a punto de dar a luz”. De hecho, su hijo Angelo nació el 19 de Octubre de 2012 (solo una semana después del lanzamiento del single). Y añadió: “Y no me parezco a Halle Berry. No quieres hacer un vídeo para una canción de Bond si no te pareces a Halle Berry”.

“Una copa de champagne y después me voy"

El lanzamiento del single Skyfall – el 5 de Octubre de 2012 – coincidió con el 50º aniversario en la gran pantalla del super espía británico. A lo largo de todo el día se celebró en todo el mundo el llamado ‘Global James Bond Day’, con diferentes eventos para los fans de 007. Recordamos que la primera de la serie fue Agente 007 contra el Dr. No (como se llamó en España), de 1962. Estaba protagonizada por Sean Connery y Ursula Andress.

El éxito de Skyfall fue arrollador. No solo llegó al nº1 en más de una docena de países o vendió más de 7 millones de copias en todo el mundo (siendo uno de los singles con mayores ventas digitales de todos los tiempos). Por primera vez, un tema de James Bond acaparaba los galardones más prestigiosos (Brit Award a Mejor Single, Globo de Oro, Grammy) convirtiéndose en la primera ‘canción Bond’ que se alzaba con un Premio de la Academia por Mejor Canción Original.

El 24 de Febrero de 2013, Adele recogió el Oscar en el Dolby Theatre de Hollywood y por primera vez interpretó el tema en directo. En cuanto terminó su actuación se desprendió de sus zapatos de plataforma y tacón alto de la marca francesa Louboutin y señalando su pesado vestido negro (15 kilos) de lentejuelas y pedrería dijo: “Recogería los zapatos, pero no puedo ni agacharme” (también se cambió de vestido por uno más liviano). Conteniendo las lágrimas, Adele agradeció a Epworth por "creer siempre en mí” y explicó cómo celebraría el premio: "con una copa de champagne y después me voy".

“Nunca volvería a hacerlo”

A pesar del descomunal éxito de Skyfall, la estrella británica advirtió algunos años después que nunca volvería a grabar otra canción para James Bond. Sus fans no podrán escucharla de nuevo en el arranque de otro filme de 007. Lo dijo en The Sun: “Nunca volvería a hacerlo otra vez, porque funcionó tan bien que no quiero gafarlo. Después de ‘21’ me dije ‘¿por qué querría estropear las cosas?’. Entonces escuché que era la película nº 23 de Bond y yo tenía 23 años, y sentí como si fuera algo predestinado”.

Y sobre el éxito de la canción, añadió: “Tener un Oscar es maravilloso. La estatuilla es verdaderamente pesada, y ahora, cuando alguien llega a mi casa lo primero que dice no es ‘¿Cómo estás?’. Siempre es ‘¿Puedo ver tu Oscar?’”.