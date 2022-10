‘Thriller’ de Michael Jackson contará con un documental propio por su 40º aniversario

Thriller de Michael Jackson está de aniversario. El disco de uno de los éxitos más arrolladores de todos los tiempos cumple 40 años y, para celebrar tal fecha y tal impacto, tanto Sony Music Entertainment como los administradores póstumos del Rey del Pop -State of Michael Jackon- están preparando un documental para mostrar su Making-Of.

De acuerdo con Billboard, este proyecto ya se encuentra en pleno proceso de producción y será dirigido por el periodista, historiador musical y filmmaker Nelson George. Se centrará en la creación del álbum y el lanzamiento de varios cortometrajes que cambiaron el concepto y formato de los vídeos musicales tal y como se entendían en aquellos años 80, y que aún tienen vigencia en nuestra actualidad.

El largometraje, aún sin título, contará con grabaciones y entrevistas inéditas, poniendo el foco en cómo el lanzamiento de este LP se acabó convirtiendo en un fenómeno de la cultura pop que continúa influenciando diferentes ámbitos, como la música en sí misma, la televisión, la danza o la moda, entre otros.

"La publicación de Thriller redefinió la figura de Michael Jackson, pasando de una estrella adolescente a una superestrella adulta, que compuso canciones memorables, cantó de forma brillante y alcanzó el máximo nivel sobre el escenario", ha declarado George. "El álbum y los cortometrajes que lo inspiraron crearon un nueva forma de casar música e imagen. Ha sido un privilegio poder explorar este proyecto y revisitar su magia", ha añadido.

Josh Branca y John McClain (co-administradores de la propiedad del artista), por su parte, han declarado que "Michael abrió y exploró las profundidades emocionales y amplió los límites de la innovación sónica en Thriller. En el proceso, rompió barreras destructivas en la industria de la música y literalmente unió al mundo a través de su música: no hay un lugar en este planeta que no haya sido estimulado por la música de Michael Jackson. La exploración de este documental sobre el proceso y el impacto de Michael es reveladora".

Este documental supondrá el tercero de Jackson cuyo protagonista será uno de los álbumes de su discografía, sumándose así a los ya estrenados Bad 25 y a Michael Jackson't Journey from Motwon to Off the Wall.

La reedición de Thriller

El pasado mes de mayo, se anunció la reedición de Thriller, titulada Thriller 40 para el 18 de noviembre. Constará de un doble CD que incluirá el disco original junto a varios bonus tracks nunca antes lanzados y en los que Michael Jackson trabajó para este proyecto. Por lo que este lanzamiento vendrá acompañado del documental previamente mencionado.

Dicho álbum, además, se llevó ocho premios Grammy en la edición celebrada en 1984, batiendo todos los récords hasta la fecha. El Rey del Pop lanzó siete sencillos a la radio y todos entraron al top ten de Billboard Hot 100.