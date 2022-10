Trueno y Tiago PZK anuncian su nueva colaboración: ‘Hood Remix’

Trueno y Tiago PZK se han convertido en los referentes musicales urbanos más importantes, por lo que esta noticia ha hecho que sus fanáticos se vuelvan locos. Se unirán en Hood Remix y llegará el próximo 7 de octubre. Este tema pertenece al disco Bien o Mal de Trueno, que ha querido crear una versión muy especial con su compañero.

Ha sido a través de las redes sociales donde los argentinos nos han dado la noticia de la semana: “HOOD (Remix) Ft @tiagopzk EN DOS DIAS ESTAMOS AFUERA”, escribían junto a un vídeo adelanto en el que aparecían los dos desde lugares diferentes. Hay que recordar que cada uno está llevando a cabo sus respectivas giras, pero han encontrado un hueco en sus agendas para regalarnos una canción con la que bailaremos durante todo el fin de semana.

“Para los que escucharon Bien o Mal, en unos pocos días sale un tema que suena así: Si vuelvo para el hood está mi name, pero si no estás tú no me hace bien”, comienza explicando y cantando Trueno. “Vivo en un deja vu pensando again como darle la vuelta al planeta temprano”, continúa Tiago.

Como no podía ser de otra forma, la publicación se ha llenado de comentarios, pero el que más ha llamado la atención ha sido la respuesta del intérprete de Portales: “Y bueno nos fuimo de nuevo”, explicaba contento. Hay que recordar que los artistas ya habían colaborado en Salimos de Noche, un tema que casi alcanza los ciento cincuenta millones de visualizaciones en el videoclip oficial. Con el buen recibimiento que tuvieron en este hit, podemos estar seguros de Hood Remix va a ser otro éxito con la firma de los cantantes urbanos.

Portales Tour y Bien o Mal Tour

Como hemos mencionado antes, Tiago y Trueno están envueltos en sus giras internacionales. En el caso de Portales Tour, el cantante está a punto de llegar a nuestro país. El próximo 9 de octubre comenzará su recorrido por seis ciudades españolas, de las cuales en cuatro ya ha hecho sold out: Bilbao, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Malaga.

En el lado de Bien o Mal Tour, hace unas semanas nos dio la gran noticia de que había nuevas fechas en el cartel, donde incluyó tres conciertos que dio en nuestro país el pasado mes de septiembre. Ahora ya ha puesto rumbo a México, Estados Unidos, Argentina y Chile.

¿Estas preparado para escuchar la nueva unión de Tiago PZK y Trueno?