El verdadero motivo de ruptura de Jedet y Josh Ortiz: “Siempre va a ser mi familia”

Jedet se ha labrado una carrera llena de éxito en los últimos años. La granadina ha demostrado ser una artista 360, como diría Paquita Salas, demostrando sus dotes como actriz, cantante y asesora en programas de Netflix como ¿A quién le gusta mi follower?

La joven de 30 años también ha protagonizado varias campañas de moda y puede presumir de tener su propia línea de cosméticos. Vamos, que es toda una empresaria. Pero la fama tiene algunos inconvenientes. El más claro: tu vida privada empieza a ser pública. De este modo, la relación de la actriz con el artista Josh Ortiz ha dado mucho que hablar. La pareja decidió darse una segunda oportunidad a principios de 2022. Ahora, nueve meses después, parece que han puesto punto final a su relación sentimental.

Jedet ha hablado sobre los verdaderos motivos de su ruptura en el podcast Animales Humanos de Ibai Vegan. “La gente asume, cuando la relación se acaba, que yo soy la víctima”, ha empezado diciendo Jedet. “Con Josh han tenido muchos prejuicios por de dónde viene”, ha continuado explicando.

El motivo de la ruptura

Ha sido entonces cuando Jedet ha explicado el verdadero motivo de la ruptura: “Quiero dejar claro que no hemos roto porque nos hayamos hecho daño, simplemente hay veces que te das cuenta de que una persona no es para ti porque sois diferentes o no compatibles al cien por cien. Y ya está. Hay que dejarla ir. Si no tengo relación a día de hoy con él no es porque me haya engañado o enfadado”

Jedet se ha emocionado en mitad de la entrevista recordando a su ex pareja: “Él ha hecho mucho por mí y yo conocí lo que es que me dignificaren. Que él curase mis puntos de mi cirugía, me ayudase a ducharme y me acompañase al hospital. Por todo eso y por lo que me ha animado en mi transición, cuando he estado mal psicológicamente, se merece un respeto mío”.

La actriz reconoce que hay cosas que no han hecho bien como pareja, pero que siempre se guardaran mucho respeto. “Que no asuma la gente cosas”, ha dicho la artista. “Conmigo ha sido súper buen tío: no me ha tratado mal y no me ha sido infiel”.

Para terminar, Jedet ha contado que ahora mismo se encuentra bien: “Cuando aceptas que alguien no es para ti y tú no eres para alguien es distinto a que te hacen algo y tienes que perdonar. Tú sabes que no es esa persona y es más fácil agarrarse ahora. Siempre en mi corazón va a ser mi familia”