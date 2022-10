Recordando a Coolio, Puff Daddy, Rihanna, Aitana y Ed Sheeran en la historia de LOS40

Esta semana en La Máquina del Tiempo recordamos canciones que fueron número uno de la lista en los primeros días de octubre. Y la sección comienza con una de esas curiosidades que tanto nos gustan: justo cuando un año después ha logrado el primer puesto con Mariposas, junto a Sangiovanni, Aitana era número uno en 2021 con Mon amour remix, al lado de Zzoilo. Un tema que sigue sonando fresco, vigente, y que supuso al mismo tiempo el debut y el primer liderazgo del valenciano en LOS40.

Cinco años atrás, en 2017, Ed Sheeran se encaramó a lo más alto del chart con Galway girl, un single con reminiscencias celtas (el grupo irlandés Beoga colabora en la canción) que Sheeran incluyó en su álbum a pesar de las reticencias de su discográfica, que como el pelirrojo declaró en una entrevista, opinaba que la música celta no era nada cool. El tiempo dio la razón a Sheeran. En 2012, la canadiense Carly Rae Jepsen recuperó el puesto de honor con el que sigue siendo su mayor éxito, Call me maybe. Fue la tercera y última semana (no consecutiva) en el número uno de este sencillo, que antes había tocado techo en julio y agosto.

En 2007 Rihanna continuaba su reinado con Umbrella, sumando la segunda de las cuatro semanas consecutivas que estuvo en el número uno (así que el próximo sábado volveremos a escucharla en el programa). Regresó a la cima una semana más en noviembre, y a pesar de todo no fue el tema que más veces estuvo en lo alto ese año, ya que Las de la intuición, de Shakira, rompió todos los esquemas con sus ocho semanas de número uno. Hace veinte años, en 2002, quien conquistó la medalla de oro fue DJ Bobo, el simpático DJ y cantante suizo, que dejó para la posteridad el hit Chihuahua.

En 1997, hace 25 años, Puff Daddy y Faith Evans hacían historia en LOS40 al conseguir el número uno con I’ll be missing you, una canción que tomaba como base el célebre Every breath you take, de The Police, y que estaba concebida como homenaje al rapero Notorious B.I.G., asesinado en marzo de ese año (Faith Evans es su viuda). Al hilo de esa efeméride, Tony Aguilar no ha querido dejar pasar la oportunidad de recordar, como colofón a la sección esta semana, al rapero Coolio, fallecido hace pocos días. Coolio se hizo famoso por su tema Gangsta’s paradise, de la banda sonora de Mentes peligrosas, un número uno mundial de 1995 que también estaba basado en otro clásico, en este caso Pastime paradise, del gran Stevie Wonder.