‘Joaquín, El novato’ arrasa en su estreno con Dabid Muñoz como primer invitado

Antena 3 llevaba un tiempo cebando el estreno de Joaquín, El novato, el primer programa del futbolista del Betis que ha demostrado tener una vena artística muy sólida. Siempre ha evidenciado que tiene el carisma suficiente para dar espectáculo y ponerse al frente de un programa de entrevistas ha sido todo un acierto.

El formato parece que ha convencido. Un programa en el que Joaquín se acompaña de un invitado con el que primero charla y después intenta aprender algo de su oficio. En su primer programa le tocaba meterse en los fogones con Dabiz Muñoz y ha aprobado con nota.

Hubo momentos que sorprendieron al propio entrevistador, por ejemplo, cuando el chef le confesó que había pasado cinco años jugando en el Atlético de Madrid, en la segunda B con 16 años. “Cuando empecé a jugar al fútbol y vi que se me daba bien, que cobraba cien mil pesetas de las de antes, fantaseaba y decía ‘a mí me sigue gustando la cocina’ y seguía cocinando y decía, ‘voy a ser futbolista, voy a ganar un cerro de dinero y luego voy a montar un restaurante y cuando me aburra del fútbol voy a ser cocinero’”, desveló.

La escuela de cocina y el fútbol eran incompatibles por cuestión de tiempo y se acabó decantando por su actual profesión. Pese a ese pasado, acabó reconociendo que hoy en día “soy 51% del Rayo y 49% del Atleti”, influencia de su mujer, Cristina Pedroche.

Con ella descubre la gastronomía del mundo. “Cristina y yo planificamos las vacaciones en función de dónde queremos comer”, reconocía. No había más que verles en México este verano para confirmarlo.

Habló de ella, del inicio de su relación y del porqué de sus croquetas. Habló de sus tres estrellas Michelín y su esfuerzo por conseguir la cuarta, aunque no exista. Pero había que ponerse manos a la obra y enseñó a cocinar a Joaquín.

Las lentejas de Joaquín

Tras enseñarle a hacer el huevo perfecto y darle pie a contar su anécdota sobre sus testículos de nacimiento, le puso el reto de cocinar unas lentejas estofadas con cangrejos a la brasa.

No era tarea fácil. Ha tenido que aprender diversos tipos de cortes e incluso a ligar una salsa para dar melosidad al plato. Y parece que lo ha conseguido.

El jurado era de confianza, además del chef, estaban la mujer e hijas del futbolista. Aprobó con nota. “Quiero tener las lentejas de Joaquín en el GoXO”, aseguraba Dabiz.

Líder de audiencias

Un programa entretenido y diferente que contó con el apoyo de la audiencia convirtiéndole en el más visto del miércoles de la televisión generalista. Un 29,5 de cuota y 3.015.000 espectadores, unas cifras que ya no son habituales y que demuestran que el futbolista tiene un futuro prometedor en televisión.

Telecinco intentó rivalizar con el cambio de mecánica de Pesadilla en El Paraíso, pero no lo logró. Veremos si ahora que va a permitir a la audiencia elegir al próximo expulsado, logra remontar la semana que viene.