El embarazoso encuentro de Madonna con la reina Isabel II: “¿Quién es usted?”

En 2002, cuando la ‘Reina del Pop’ conoció a la Reina Isabel II se produjo una situación embarazosa… y sorprendente. “¿Quién es usted?”, le preguntó la monarca. Si Madonna se sintió ofendida, no lo reflejó en ese momento. Se limitó a reír, nerviosa. Ocurrió en el Royal Abert Hall de Londres, durante la ‘premiere’ mundial de la película de James Bond, Die another die. La estrella estaba allí porque había compuesto e interpretado la canción del filme, además de hacer un cameo. “Oh, ¿de verdad lo ha hecho?”, comentó la reina, como si no diera crédito.

Indiscutible Reina del Pop

En 2002, Madonna Louise Ciccone ya era la ‘Reina del Pop’. Por entonces, su carrera de dos décadas la habían convertido en una estrella mundial. No solo había publicado una decena de álbumes con ventas millonarias, sus conciertos habían recorrido el planeta y los trofeos más reconocidos inundaban las vitrinas de su casa. Artista innovadora y polifacética, además de controvertida, su imagen ocupaba portadas de las más prestigiosas revistas internacionales y su nombre ya figuraba en varias ediciones del Libro Guinness de los Récords Mundiales. Madonna era el icono cultural de toda una generación. Y eso era algo que no se podía refutar.

En 2002, la camaleónica Madonna ya había participado en 18 películas. Su incursión en el cine, aunque a veces no exenta de polémica (muchas de sus películas fueron un fracaso de taquilla y recibió críticas negativas), la habían llevado a ganar un Globo de Oro a Mejor Actriz de Comedia o Musical por Evita en 1996. Bien es cierto que acaba de llevarse el Premio Golden Raspberry a Peor Actriz por su papel en Swept away (dirigida por su entonces marido Guy Ritchie). Cuesta creer que alguien no supiera de la existencia de la ‘ambición rubia’.

Madonna durante la premiere de 'Die Another Day' donde conoció a la Reina Isabel II / Anwar Hussein/Getty Images

Cantante y actriz Bond

En 2002, Madonna se encargó de escribir y producir (junto a Mirwais Ahmadzaï), además de interpretar, el tema que daba título a la 20º película de James Bond (protagonizada por Pierce Brosnan y Halle Berry) Die another day (en España, Muere otro día). También había hecho un brevísimo cameo, de poco más de 2 minutos, en el papel de Verity, una instructora de esgrima. Y volvió a romper moldes: era la primera vez que la cantante de un ‘tema Bond’ tenía también un papel en el filme.

En 2002, el 18 de Noviembre, tuvo lugar el estreno mundial de la película Die another day en el Royal Albert Hall de Londres. Obviamente, Madonna acudió acompañada de su marido Guy Ritchie, y de todo el elenco del filme, incluido el ex agente 007, Sir Roger Moore. Pero lo más relevante de la velada fue, sin duda, la presencia de la Reina de Inglaterra.

Daniel Craig junto a la Reina Isabel II en la premiere de 'Casino Royale' / Anwar Hussein/Getty

Isabel II, seguidora de James Bond

Es sabido que Isabel II era una gran seguidora la saga y vio todas las películas. De acuerdo a las declaraciones en Express del biógrafo real Gyles Brandreth: “Lo divertido de pasar tiempo con ella fue descubrir cosas inesperadas… realmente adoraba los primeros filmes de James Bond”. Al parecer, siguió viéndolos, aunque prefería los primeros, “antes de que se hicieran tan fuertes”. Todos la recordamos cuando apareció recorriendo los pasillos de Buckingham junto a James Bond (Daniel Craig) en el sketch que se rodó para la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012.

Esperando la llegada de la reina

En la alfombra roja del Royal Albert Hall, Madonna era la primera en la fila de celebridades que esperaba la llegada de Su Majestad. Lucía un vestido negro de lentejuelas y estaba nerviosa… aunque después ella lo negara. “Madonna estaba practicando con nerviosismo su reverencia con John Cleese (co-protagonista) mientras esperaba la llegada de la reina” escribía The Sun. “Realmente, fueron momentos de nerviosismo – no es fácil estar a la altura de La Reina”.

¿Quién es usted?

Madonna y la Reina Isabel II durante su encuentro / DAN CHUNG/REUTERS POOL/AFP via Getty Image

Cuando finalmente apareció la monarca, ocurrió algo inesperado. Sonriente, se paró frente a Madonna y estrechó su mano, mientras ésta hacía la genuflexión que poco antes había estado ensayando. Pero Su Alteza Real no la reconoció y preguntó “¿Quién es usted?”. También quiso saber qué había hecho y por qué estaba allí. Fue un momento tan embarazoso como sorprendente. Afortunadamente, el asistente de la soberana intervino para deshacer el entuerto: Era Madonna y había escrito e interpretado la canción Die another day. A lo que lsabel II replicó: “Oh, ¿de verdad lo ha hecho?”.

Quizá, la ‘reina del pop’ se quedó más tranquila cuando la reina de Inglaterra tampoco reconoció al actor que esperaba turno a su lado: nada menos que la superestrella John Cleese (entre otras cosas, co-fundador de Monty Python) que interpretaba a Q en el ‘blockbuster’. A él también le preguntó: “¿Y tú qué haces?”. El elenco al completo se enfrentó a algo similar. Y Madonna fue incapaz de contener su risa.

Sorprendentemente, no estaba nerviosa

Una vez hubo terminado el protocolario ‘besamanos’, Madonna reveló en Reuters: “La reina me preguntó sobre Bond. Nunca antes la había visto, pero sorprendentemente no estaba nerviosa”. Sin embargo, las imágenes muestran las dificultades de la diva por mantener la calma mientras estrecha la mano de la reina o su risa nerviosa cuando Isabel II no consigue reconocerla, ni a ella, ni a sus compañeros.

Cuando el 8 de Septiembre de 2022 la Reina Isabel II falleció a los 96 años, dejó tras ella un inmenso legado, no solo como la monarca con el reinado más largo (70 años en el trono) en la historia de Reino Unido. También dejó un sinfín de divertidas anécdotas que demostraban su agudo ingenio. Considerando lo famosas que eran las estrellas a las que saludó ese día en la alfombra roja, uno no puede dejar de preguntarse si realmente no las conocía o si lo que hizo fue exhibir su famoso, y a veces ‘perverso’, sentido del humor.