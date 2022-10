DJ Nano celebra 20 años de Oro Viejo con una edición muy especial inspirada en ‘Cuento de Navidad’

Aunque parezca mentira, Oro Viejo de DJ Nano cumple 20 años. El show dance más importante del país celebrará por todo lo alto sus dos décadas haciendo bailar a miles de personas. El DJ español lleva haciendo historia desde finales de los noventa, demostrando que no hay nadie como él para animar una fiesta.

De este modo, un año más, DJ Nano celebrará su edición número 50 de Oro Viejo con dos días muy especiales en IFEMA: los próximos 10 y 17 de diciembre. Dos fechas señaladas en las agendas de los amantes de la música electrónica.

Cabe recordar que más de 450.000 personas ya han disfrutado de las espectaculares sesiones de Oro Viejo en estos 20 años. Ahora, un año más, los fans de DJ Nano podrán disfrutar de ella por todo lo alto: con una fiesta muy especial.

Pero este Oro Viejo no va a ser normal. ¡Ni mucho menos! DJ Nano va a celebrar el 20 aniversario de esta fiesta haciendo su particular homenaje a Cuento de Navidad de Charles Dickens. Así, el 10 de diciembre, Nano se juntará con “El fantasma del pasado”, contando con DJs que han marcado a toda una generación: DJ Chumi, DJ Marta, DJ Napo, Ángel Linde, DJ Oliver, Óscar Colorado, Rafa XL y Mario Blur. Por otro lado, el 17 de diciembre, tendrá un encuentro con “El fantasma del futuro” compuesto por Abel The Kid, DJ Neil, Jesús Elices, Arturo Roger, Kike Jaen, Luis Bonias, Ángel Sánchez, Carlos Willengton y Yvan Corrochano. Un cartel a la altura de las circunstancias.

Oro Viejo, Un cuento de Navidad: El mayor tributo a la música de baile es la fiesta perfecta para empezar por todo lo alto las vacaciones de Navidad. ¿Te lo vas a perder?

DJ Nano en Oro Viejo / DJ Nano

Sobre DJ Nano

DJ Nano es historia de la música en España. El DJ lleva desde finales de los años noventa poniendo al público a bailar gracias a su increíble don en la cabina. Además, Nano es presentador de World Dance Music en LOS40: el show de música electrónica más importante de nuestro país.

Durante estos últimos años, Nano ha lanzado su propio musical bajo el nombre The Rhythm of the Night y ha publicado su propio libro, Al otro lado de la cabina, alcanzando el número 1 de ventas de Amazon.

DJ Nano celebra 20 años de Oro Viejo / DJ Nano

Nano no ha dejado de hacer historia en todos estos años y seguirá haciéndola cada vez que se meta en una cabina.