Maldita Nerea: Hablamos de un atropello que lo cambió todo, amor y divorcios

Jorge Ruiz (Maldita Nerea) vuelve a la carga con nueva canción, preludio de lo que será su próximo álbum. Las tortugas van lentas, pero seguras y él sigue fiel a su estilo, pese a las modas, y apuesta por un rock potente para cantarle al amor. La increíble historia entre tú y yo es un tema bisagra que tomó forma a raíz de un atropello que sufrió el cantante. El tiempo cuando estás enamorado pasa de forma distinta y él, lo está.

El origen de esta canción está en un accidente que sufrió a principios de este verano. “Estaba maquetada desde hace más de un año, pero no le encontraba la melodía adecuada, es como un guante a una mano. Tuve un accidente de tráfico, me atropellaron. Como bicho malo nunca muere, no me pasó nada, pero me dio un susto muy grande. Esto fue en junio, hace nada y a los cinco días dije, ‘era esto’. Y salió el título en seguida y la letra también en seguida. Y llamé al productor y le dije ‘vamos a por ella’, La increíble historia entre tú y yo”, nos cuenta.

Una canción que, a diferencia de muchas, habla de amor en su versión más positiva. “Estoy bien y no tengo esa herida y entonces hablo de que estoy bien, estoy enamorado y que el amor, al menos yo pienso así, solo crece. Es expansivo nada más y el problema es que tendemos a fijarnos en lo que decrece, en lo que nos quita, en lo que nos resta y a mí no me sale escribir desde ahí. Lo hice antaño, pero ya no”, asegura.

Hablando de amor

Él es consciente de que vende más el desamor, pero no está en ese punto y por eso él prefiere centrarse en el amor. “Vende mucho más estar fatal. Vende mucho más en todos los sentidos. Y en las relaciones también se sabe. La noticia mala tiene más clics que la buena. Pero, realmente, hay un montón de gente que no da clics porque le va muy bien. Pero el amor siempre gana”, reivindica.

En cuanto al amor, hay tantas definiciones como personas en el mundo, pero él tiene claro lo que significa para él. “Yo lo veo a la murciana. Y a la murciana es, o espabilas, o se te va. Depende de lo sólido que sea el amor. Yo creo mucho en él, en lo que tengo, pero sabiendo que, o lo cultivo o se perderá, se irá perdiendo en mí y no podré transmitirlo a los demás”, explica.

Lo de que el amor solo crece es una percepción muy subjetiva basada en su experiencia porque lo cierto es que los índices de divorcio siguen creciendo cada año.

“Si lo piensas, con el tema de los divorcios, es que no era. Tú pensabas que era amor, pero no era. Claro, eso lo puedes ver cuando lo tienes de verdad. Dices, ‘claro, yo estaba flipando con esta persona, pero no era lo que tengo ahora’. Eso es lo que yo veo y lo que yo entiendo. Las relaciones anteriores que he tenido ni se acercaban a lo que tengo ahora”, admite.

Enamorado

Él está enamorado de su chica, de sus hijos y de la música y ese estado le permite ser tan positivo. Y su nueva canción habla de ese amor que crece y también del tiempo, que cuando uno está enamorado parece que pasa de otra manera.

“El nunca se convierte en siempre. Son adverbios, pero tengo tan interiorizados momentos mágicos que me duran siempre, como si los estuviera viviendo. Y entonces me hace estar nervioso para los que están por venir. Es pensamiento mágico, literal. Es como las canciones, cuando vas a un concierto y escuchas una canción que te hizo moverte algo, cierras los ojos y es como si volvieras a ese momento. Eso es magia porque el tiempo desaparece. Y el amor es igual”, reflexiona.

La increíble historia entre tú y yo es una canción de amor y los primeros en escucharla han sido, precisamente, los que le quieren y han opinado. “La piden en el coche, eso es buena señal. Que es la canción más corta de mi carrera, es también verdad. Que el estribillo arranca en el segundo 15 y no se va. Es verdad, también, es una estructura peculiar y, de momento, esas son las sensaciones. Ahora faltan las de la gente que no me quiere, que también la hay, obviamente, y ver qué emociones les da. Esto es lo que hace una canción grande, cuando ya trasciende a tu círculo, a tus esferas y va creciendo porque no es tuya y a ver si es cantada en la próxima gira”, reconoce.

Lo que viene

No es más que el principio de lo que está por venir. Si quieres saber lo que está preparando, no te pierdas el vídeo de esta entrevista.

La pandemia no le ha tenido parado. “Me cuidé mucho, estuve con los míos, como todos. Ahí non se me fue demasiado la cabeza, creo. Cuando abrieron un poco hicimos una gira pandémica de estas raras. Prometí no repetir nada similar porque era muy marciano todo, la gente sentada y tal. Después he abierto un taller para el desarrollo del talento y la creatividad que es un poco mi campo, siempre vinculado a la educación. Un proyecto educativo vinculado a la música que saldrá, si todo va bien, en los próximos años y una canción y el preámbulo de un disco que espero que salga a principios del año que viene”, avanza.