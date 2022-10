Pole y Pablo Alborán se unen en ‘Los Domingos no se Toman Decisiones’ para hacernos pensar en lo qué queremos

Pole y Pablo Alborán son dos grandes artistas de éxito que nos emocionan y nos ponen la piel de gallina con sus letras unidas a una lenta melodía. Ambos crean el mismo estilo musical, por lo que esta colaboración no podía ser de otra forma. Los Domingos no se Toman Decisiones es una de esas canciones que necesitas escuchar en la cama y con los cascos puestos antes de ir a dormir.

Solo con escuchar los primeros acordes de este tema se te eriza la piel por el sentimiento y el cariño que le han puesto a cada nota. La letra es una explosión de sentimientos en forma de balada que nos relata las experiencias de los artistas. Nos hablan de los desamores y de la necesidad de soltar lo que sientes por una persona especial cuando sabe que te está haciendo daño.

Esta colaboración la podemos definir como la canción perfecta para dedicar cuando no te salen las palabras. En apenas tres minutos y medio te hacen llorar, enfadarte y recordar tu niñez, todo esto con unos versos que llegan siempre a la conclusión de que los domingos es mejor no tomar decisiones, ya que estando triste no es buen momento para pensar.

Además, con solo escuchar el título sabemos que va a ser un consejo en forma de canción. A quién no le han dicho nunca que es mejor buscar la solución el lunes cuando todo haya pasado. Pues esto es lo que quieren transmitirnos en este futuro hit que viene con el vídeo lyric. Quién sabe si en un tiempo nos regalan un videoclip que encaje a la perfección con una canción como ésta.

Pole., Pablo Alborán - Los Domingos No Se Toman Decisiones (Lyric Video)

De momento, coje los cascos y disfruta de esta increíble balada que nos han traído Pole y Pablo Alborán para escuchar en bucle todos los días de la semana. Y tú, ¿también te has emocionado con la letra?