Trueno y Tiago PZK se unen en el remix de ‘Hood’ y las redes reaccionan

Los fans de Trueno y Tiago PZK estaban deseando escuchar lo que sus artistas favoritos tenían preparado. Se trata del remix de Hood, una nueva versión del tema que ya vio la luz en el disco Bien O Mal de Trueno.

Cada uno aportando su propio estilo, ambos nos sumergen en un tema que une el rap y la balada, creando así unas melodías pegadizas y de lo más hipnotizantes. Hablan de volver al barrio pero no encontrar a la persona a la que buscan y sentirse perdidos. "Si vuelvo para el hood, está mi name. Pero si no estás tú, no me hace bien. Vivo en un déjà vu pensando again, cómo dalre la vuelta al planeta temprano", dicen algunos de sus versos.

El tema llega acompañado de un videoclip en el que ambos protagonistas lo interpretan a cámara. Se mueven por escenas oscuras en las que predomina un juego de luces. Solo aparecen Trueno y Tiago PZK para así darle suficiente importancia a la letra de esta colaboración.

El lanzamiento del remix de Hood ha tenido una gran acogida entre los fans de ambos argentinos. Y es que muchos de ellos comparten pasión por la música de estos dos artistas que provienen de la escena del freestyle. "La rompieron", dice uno de sus fans. "Es buenísimo", añade otro.

No cabe duda de que Trueno y Tiago han acertado con este lanzamiento que ya se ha convertido en la banda sonora favorita de miles y miles de personas. Su videoclip no deja de acumular visualizaciones, algo que estamos seguros que va a continuar durante los próximos días.

No es la primera vez que unen sus voces en una canción. Ya lanzaron Salimo De Noche hace casi un año y fue un éxito. Suma más de 143 millones de reproducciones en Youtube.

Y tú, ¿ya has escuchado Hood? ¿Qué te ha parecido la nueva versión del tema de Trueno?