Aplauden a Lali tras llamar “acosador” a un espectador de El Hormiguero

Ya se ha convertido en tradición sentarnos frente al televisor para no perdernos los consejos de Lali en El Hormiguero. Y es que la artista argentina es colaboradora del programa en su nueva temporada, al igual que Omar Montes, por lo que a partir de ahora no solo la veremos junto a Pablo Motos como invitada.

Pero, ¿qué hace Lali en El Hormiguero? Es life coach y da consejos a todos aquellos que se lo piden sobre cualquier aspecto de la vida. De lo que los espectadores no se acordaban es que si hay algo que caracteriza la personalidad de la argentina es su naturalidad, por lo que no tendrá ningún reparo en responder lo que quiera frente a las cámaras.

Esto es lo que ha ocurrido este 6 de octubre cuando un espectador del programa le pedía consejo. "Me gusta mi vecina y no quiere saber nada de mí", decía el anónimo en busca de la ayuda de la cantante. Pero ella, sin pelos en la lengua, ha tenido muy claro qué responderle.

"Realmente pienso que está buenísimo, Raúl, que hayas mandado este mensaje porque nos regalas a todo en el programa más visto de España el claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Lo acabas de demostrar con tu mensaje", comienza respondiendo Lali. "Él mismo cuenta que el tipo le invita a salir a su vecina, su vecina le dice que no. Su vecina llega al punto, según entendí, de denunciarlo. O sea, eso llega a la Justicia. Él se jacta de haber ganado el juicio. No me sorprende para nada que la Justicia no apoye a las mujeres ante las denuncias. Y de pronto el tipo le insiste otra vez en salir. Buena onda pone al final. Así que la verdad es que para mí esto es un claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Está buenísimo que les niñes que están del otro lado vean esto y entiendan que un ramo de flores no justifica la violencia que es el gesto de insistirle a alguien", continúa.

"Entonces, querido, Raúl, no es no. Eso es lo que tengo para decirte a ti", concluye.

que lali siga dando estos mensajes en tv abierta 👏🏻

ella no se cansa de ser la mejor #LaliEH pic.twitter.com/HdXUOWa5ue — ͏͏ً (@IGUALESPOS) October 6, 2022

Sus palabras no han tardado en recorrer las redes sociales y en ganarse el aplauso de los usuarios. "Se llama Lali porque Lamejor no sonaba modesto aunque fuese más accurate", dice un usuario. "Estos ejemplos son los que necesitamos en la TV", añade otra. También podemos leer comentarios como "Esta reina es todo lo que está bien en esta vida" y "R de Reina".

No cabe duda de que las declaraciones de Lali son un claro ejemplo de lo que es usar la voz e influencia de una celebridad con consciencia y querer llevar su mensaje a los más jóvenes, que son el futuro de la sociedad. Y tú, ¿qué opinas?