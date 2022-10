Soto Asa nos lleva al espacio en ‘Spaceship’, un tema que une lo urbano con lo electrónico

Soto Asa es uno de esos artistas que seguro te has encontrado en, al menos, uno de los festivales a los que has asistido este año. Y es que el joven no ha parado de ofrecer su música ante miles de personas durante los últimos meses.

Ante tanta acogida, el artista urbano ha querido explorar nuevos estilos con los que va a convertirse en la banda sonora perfecta del fin de semana. Se trata de Spaceship, su nuevo lanzamiento en el que predomina una fusión de sonidos urbanos, electrónicos y de club.

Pero eso no es todo. Y es que Spaceship llega acompañado de un videoclip dirigido por Kinky Factory, que ya ha trabajado con otras voces reconocidas del panorama como son Omar Montes, Arca y Sia. En él, nos llevan directamente al espacio para disfrutar de lo nuevo de nuestro protagonista, que no ha dejado de ganar reproducciones en las plataformas digitales.

El ceutí ha ido consiguiendo que cada vez más personas escuchen su discografía. Con La Zowi lanzó Smartphone, un tema que aterrizó incluso en una Gallery Session.

En su trayectoria nos ha demostrado que puede moverse por el trap, rap, reggaeton e incluso por la electrónica, adentrándonos en una versatilidad musical innata. Y tú, ¿has escuchado ya Spaceship? ¿Qué te ha parecido?