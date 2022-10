¿Aitana, C. Tangana o Rosalía? Los influencers coronan al artista más influyente del año

¿Cuántos seguidores tienes: miles, millones o decenas de millones? ¿Qué tipo de contenido compartes en tus redes sociales? ¿En qué red social te sientes más cómodo para compartir tu día a día? Los influencers han ido ganándose un hueco en el mundo digital con el paso de los años y se han vuelto un perfil muy buscado por las marcas.

El pasado miércoles, 5 de octubre, la Embajada de Italia acogía la gala Forbes Best Influencers 2022 presentada por Inés Hernand. Allí se han reunido grandes rostros del mundo digital y de la industria de la moda como Dulceida, María Pombo, Laura Escanes, Xuso Jones, Tomás Páramo, Marta Díaz, Rocío Osorno o Pelayo Díaz entre otros.

Demostrando que no solo dominan el mundo de las redes, hemos querido saber a qué artista proclamarían como el influencer musical del año. ¡Y sin duda, así lo han hecho!

Aitana, la estrella indudable

Desde que salió de la Academia de Operación Triunfo, Aitana no ha dejado de encadenar un éxito con otro. Esto le ha hecho proclamarse, según nuestros celebrities, como la influencer musical por excelencia.

El primero que no ha dudado en coronarla ha sido Xuso Jones. El creador de contenido de humor ha demostrado que, además de gustarle mucho, está a la última y que su tema Otra Vez "le encanta".

Xuso Jones en la gala Best Influencers 2022 / Getty / Borja B. Hojas

También ha sido Dulceida, galardonada como la Best Influencer 2022, quien no se lo ha pensado y se ha quedado con la extriunfita: "Al final hace un poco las dos cosas. Lleva al público con su música y los influye con sus temas", decía confesando que su canción favorita es Vas a Quedarte.

La ganadora de Gran Hermano 16, Sofía Suescun, también ha apostado por Aitana como la influencer del año: "Es una chica que expone muy bien todo en redes sociales y su evolución como cantante. Me gusta seguirla y me gusta ella", afirmaba.

Sofía Suescun en la gala Forbes Best Influencer 2022 / Getty / Raul Terrel

Por último, el tiktoker Apolo Planet también ha confesado lo que le gusta Aitana: "Es muy de redes, se deja ver en su vida cotidiana y se sabe mostrar cómo es", decía, dejando claro que también le apasiona mucho su música.

C. Tangana, un influencer más

Otro cantante que triunfó en la alfombra roja aún sin estar presente fue C. Tangana. Y es que, ¿quién no ha cantado su éxito con Nathy Peluso, Ateo, o cualquier otro temazo de su disco El Madrileño?

Por ejemplo, para una de las galardonadas de la noche, María Pombo, C. Tangana se merece ser el influencer del año: "Creo que es super rompedor, siempre tiene algo que ofrecer y le hace un giro muy guay a la música". También fue el prometido de su hermana Marta, Luis Zamalloa, quien se decantó por este artista: "Estuve en su concierto, y ya no es a nivel de cómo canta, sino a nivel show, me quité el sombrero", confesaba.

María Pombo en la gala Forbes Best Influencer 2022 / Getty / Raul Terrel

Finalmente, Laura Matamoros, no lo dudó y también se quedó con C. Tangana como el influencer del año, aunque reconoció que su estilo musical es más cañero.

Rosalía, reina con su disco Motomami

Desde que la conocimos con su álbum El Mal Querer ha ido cambiando mucho su registro. Pero, sin duda, este año con su gira Motomami ha conseguido revolucionar al público y conseguir siete nominaciones en LOS40 Music Awards. Algunas de ellas a Mejor gira, Mejor artista y Mejor artista en directo.

Esto le ha llevado a colarse entre las favoritas de María García de Jaime y Tomás Páramo. La pareja mostraba su fanatismo y, mientras ella dejaba claro que le encanta, pero que le gusta más su primer disco, Tomás confesaba que su canción favorita es Bulería, de su último lanzamiento.

Nathy Peluso, Bad Gyal, Justin Bieber o Alejandro Sanz

Como bien dice el dicho... para gustos los colores. Y así nos lo han demostrado nuestras estrellas en la alfombra roja con sus preferencias musicales.

Ha sido la presentadora de los premios, Inés Hernand, quien no ha dudado en mojarse y reconocer que para ella Nathy Peluso sería la influencer del año: "Es una artista muy multidisciplinar, ha demostrado que vale mucho y tiene un mensaje incorporado en su discurso".

Por otro lado, el creador de contenido Luc Lorén ha apostado por Bad Gyal por hacer "un cambio generacional, haciendo que todas las niñas vistan como ella y trayendo música desde fuera", contaba, confesando que ha influido incluso en muchos artistas.

Marta Lozano ha preferido votar por Justin Bieber como influencer del año: "Ha tenido una transición de su época mala, a su época ahora más guay", decía reconocido que es más fan del Justin de ahora, "y más desde que está con Hailey".

Marta Lozano en la gala Forbes Best Influencer 2022 / Getty / Borja B. Hojas

Finalmente, la mayor de las Pombo, Lucía, junto a su recién casado, Álvaro López de Huerta, prefirieron quedarse con artistas que han marcado a varias generaciones: Alejandro Sanz o Rosario Flores.