Jowell y Randy nos sumergen en una sesión imparable de reggaeton en ‘Toro’

¿Qué es una fiesta sin música de Jowell & Randy? Son dos de los pioneros del reggaeton a nivel internacional, habiendo hecho historia y ganándose el halago de artistas como Bad Bunny, que los ha declarado "los mejores reggaetoneros de la historia".

Pues bien. Ahora estos puertorriqueños vuelven a la industria con su primer sencillo del año: Toro. Como no podía ser de otra manera, nos deleitan con unos sonidos propios del reggaeton que ya se han convertido en los protagonistas del a pista de baile.

Toro ha sido producido por Súbelo Neo y escrito por Mora. Además, llega acompañado de un videoclip dirigido por Zak Tassler y producido por Wildhouse Pictures. Haciendo referencia al título de la canción, nuestros protagonistas viven una fiesta en la que podemos encontrar un toro mecánico, del que disfrutan con amigos.

Como mencionamos en líneas anteriores, es el primer estreno del año de estos dos artistas. El último que lanzaron fue Se Acabó La Cuarentena con Kiko El Crazy, que no tardó en comenzar a sonar en todos los rincones del mundo. De hecho, ha logrado más de 60 millones de reproducciones en Spotify y más de 26 millones de visitas en Youtube.

Una de las apariciones más recientes de estos pioneros del reggaeton fue en el World's Hottest Tour de Bad Bunny. En concreto, en el Yankee Stadium de Nueva York y SoFi Stadium de Los Ángeles. También han presentado Toro en el Amway Center de Orlando y han celebrado 20 años en la industria con cinco concierto sen el Coliseo de Puerto Rico.

No cabe duda de que donde suenen Jowell & Randy, la fiesta está asegurada. Y Toro no va a tardar en convertirse en el nuevo himno de las discotecas. ¿Ya lo has escuchado?