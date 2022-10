Bombai le hace un homenaje al amor más real en ‘Suena en las Bodas’

Bombai ha conseguido crear una canción que te emociona y te hace bailar al mismo tiempo. Con el estilo que tanto caracteriza al grupo, han lanzado un tema dedicado al amor, especialmente a aquellos que deciden comprometerse con otra persona para el resto de la vida. Ante la multitud de peticiones que tienen para actuar, aparecer o dedicar vídeos en la boda de alguien, los músicos han decidido dedicarles un homenaje muy especial.

Podemos decir que este tipo de celebraciones es una de las más importantes que existen, por lo que siempre hay que hacerlo con alegría, bailando y disfrutando. Por eso, Bombai ha decidido ponerle el ritmo perfecto para que todo esto suceda en un día tan especial. Además, nos lo han querido mostrar en un vídeo en el que, al estilo de Maroon 5, se cuelan en una boda sorprendiendo a todos los invitados.

Cuando empiezan los primeros versos del tema te das cuenta de que vas a pensar en esa persona especial durante los casi cuatro minutos que dura. “Todos los días pienso en ti, te llame para decir `si me faltas se me va el color´. Me cuesta tanto decidir qué hago si no estás aquí, hace frio y ya no sale el sol”, cantan cuando comienza la canción, describiendo a la perfección lo que sucede cuando te separas de esa persona.

La historia de una ceremonia

Como hemos mencionado, el tema viene con un videoclip muy especial que nos va contando lo que vive una pareja cuando comienza a organizar su boda. Con las primeras notas vemos a los novios con una wedding planner que les está ayudando en los detalles de este día. Según avanza la melodía podemos ver la alegría que se vive en las casas cuando se cuenta esta gran noticia.

Incluso, a lo largo del clip, cuando ya estamos inmersos en la boda, podemos observar cómo algunos asistentes se reencuentran después de muchos años y salta la chispa. ¿Quién no conoce a alguien que se ha enamorado en la ceremonia de algún conocido? Todo va según lo planeado hasta que, de repente, aparece Bombai en el escenario interpretando Suena en las Bodas, sorprendiendo a los novios y a todos los asistentes.

Y a ti, ¿te gustaría vivir este videoclip?