Lali: “Pensé en Lola Índigo para hacer ‘N5’, pero no importa, haremos otra canción”

Lali Espósito ha sido la nueva invitada de LOS40 Global Show y ha hablado con Tony Aguilar sobre su Disciplina Tour, su colaboración con Lola Índigo, su reencuentro con Peter Lanzani en San Sebastián y su nueva serie El fin del amor.

Los 5 sold outs de Disciplina Tour en su Argentina natal

"Mi país me regaló una cantidad de sold outs que no se entienden. O sea, se entienden porque nos hemos currado un show que, por suerte, gustó. Pero lo cierto es que hay un parte de mí -mis recuerdos de niña que soñaba alguna vez con un estadio lleno- que no puede creer que me esté pasando. Me siento super privilegiada y super agradecida porque, en definitiva, los que nos regalan las posibilidades de vivir una vida tan hermosa es el público. Y este tour está siendo un regalo absoluto. Necesité entenderme en los úlimos discos que había hecho para sacar Disciplina: es mi actualidad, es mi presente, es cómo pienso, cómo soy y cómo vibro la música en este momento... y que al show le esté yendo así de bien, la verdad que es hermoso para mí".

Su apuesta por el sonido electrónico

"Lo digo con muchísimo respeto a toda la música que existe, que es variada, que es hermosa y que está buenísimo todo lo que nos está pasando en la música latina en este momento: Al mirar la propuesta de la música latina decía: 'Bueno, hay algo de este sonido que falta, que no está, como fan de la música latina [que soy]'. Entonces, quise hacer una propuesta diferente tanto a quien escucha como a mí misma como artista... Cambiar algo de mi recorrido musical hasta el momento, pero en vez de ir a buscar algo lejos, fui hacia adentro. Fue reintrospectivo, porque es un sonido que soy yo; son canciones que soy yo; son letras que soy yo. Son historias que escucho, que me cuentan mis amigos, que son mi intimidad. Es, quizá, el momento más genuino musical; así lo siento y que sea realmente bien recibido me flipa, que dirían aquí, me encanta".

N5, ¿iba a ser una colaboración con Lola Índigo o no?

"Pensé esta canción para hacerla con Lola. Después, por su agenda, por la vida, por decisiones musicales de cada una, ella no está dentro de N5, pero ya haremos una. A los fans se lo decimos: 'Tenemos ganas de hacer una canción'. Pero bueno, esta canción nace en ese crossover pop/electrónico con su toque flamenco, para hacer el guiño a España que tan bien me ha recibido durante los últimos años, y super power para bailar, pensando en que tanto Lola como yo somos artistas que bailan. Pero no importa, haremos otra canción. Y, además, esta canción me dio mucha satisfacción y pude mostrar ese agradecimiento a una noche madrileña que he vivido y que me... gustó".

LALI - N5

2 son 3: más que una mera canción sobre tríos

"La canción es la canción y se vibra como ese atrevivimiento que se toma la canción de interpelar al que la escuche y que haga como: 'oh, wow. Ok, los tríos'. Pero más allá de lo gracioso o banal de la cuestión, para mí es mucho más profundo que eso. Es hablar de una apertura del amor y de entender el amor como algo que puede tener muchas formas si uno lo desea... y no una sola como nos enseñan (que el amor es de una forma y si no, es raro)".

Lali y Peter Lanzani, el ship eterno desde Casi Ángeles

"Qué loco que tantos años después siga estando en el corazón y en la mente de la gente lo que juntos, sea lo que sea, significamos. Es muy fuerte. Y nosotros, más allá de reírnos a estas alturas de que nos sigan emparejando, lo agradecemos como un hecho de amor y de expresión de amor, y de que, evidentemente cómo lo que hicimos, a nivel profesional y personal durante la epoca de Casi Ángeles -que éramos novios en la vida-, ha trascendido y, repito, quedó en le corazón de la gente... Me da ternura que el fandom siga adorando esa pareja".

Protagonista de El fin del Amor, serie dirigida por Leticia Dolera

"No existe una serie como esta en Latinoamérica o de habla hispana: feminista, con una protagonista en este contexto tan diferente y raro [se basa en la historia de una mujer que rompe con sus estructuras religiosas y sociales dentro de la comunidad judeo ortodoxa de Buenos Aires en búsqueda de su libertad]. Es una serie muy amorosa porque habla de todo eso que nos encierra y oprime, y que también te contiene. Cómo te puedes quejar de tu familia pero te contiene, cómo te quejas de los elementos que de la religión que te oprime, pero la necesitas para sentir que perteneces...".

Si quieres ver la entrevista completa de Lali en LOS40 Global Show… ¡Dale al play!