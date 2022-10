El periodista Ramón Lobo anuncia que lucha contra dos cánceres simultáneos

Ramón Lobo se enfrenta a su peor momento personal. El reconocido periodista y colaborador del espacio A vivir que son dos días de la Cadena Ser anunció este domingo en la radio de Prisa que se aleja de la vida pública durante al menos cuatro meses para centrarse en recuperación de los dos cánceres simultáneos no relacionados entre sí que le han sido detectados.

"Si nosotros trabajamos con verdad no podemos ocultarla cuando nos afecta, o ir a los sinónimos o buscar fórmulas que nos permitan escaparnos... Yo creo que tenemos, además, una obligación con la audiencia en estos 10 años que nos ha seguido y con otra mucha gente que nos pueda seguir", arrancó el reconocido comunicador después de que el conductor del programa, Javier del Pino, le diera pie para que informase a la audiencia de qué es lo que le mantendrá alejado de los micrófonos durante un tiempo.

S"í, voy a faltar en los próximos meses bastante porque tengo un problema médico que se llama cáncer... "

"Sí, voy a faltar en los próximos meses bastante porque tengo un problema médico que se llama cáncer... Es una palabra que mucha gente tiene miedo a pronunciar y yo la voy a pronunciar porque así me siento acompañado", continuó el periodista, quien pese a la crudeza de la situación quiso recalcar que no tiene miedo a decir que él se muestra optimista y que va a luchar para tratar de recuperarse. "Voy a pelar. Soy del Real Madrid y lucharé hasta el último minuto", llegó incluso a bromear Lobo.

Lobo y Del Pino explicaron a la audiencia que el periodista ya lleva unos meses tratando de recuperarse de esta grave enfermedad pero que no ha sido hasta ahora cuando se ha decidido a hacerlo público ya que, su ausencia en la radio, podría resultar inquietante para un público al que él considera que le debe una explicación.

"El caso raro de cojones"

Lobo llegó incluso a dar detalles sobre su enfermedad explicando que la ha bautizado como un caso "raro de cojones". "Soy un caso raro porque todo empezó por un dolor de espalda. Me dolía la espalda, como de lumbalgia y una médica tuvo la lucidez de mandarme un TAC urgente y ahí se descubrió que tenía una aneurisma en la aorta (...) y después descubrieron que era algo más. Tenía un nódulo en el pulmón, el nódulo se fue complicando, después apareció una sombra y resulta que es un segundo tumor", añadió el periodista.

Lobo aseguró que, tal y como le han indicado los médicos, es algo muy excepcional que coincidan dos tumores diferentes en el mismo cuerpo a la vez. "Los dos tienen un pronóstico, sobre todo el segundo, muy bueno... Pero voy a entrar en una contienda peligrosa", detalló justo antes de informar de que primero será intervenido quirúrgicamente y después, tendrá que someterse a radioterapia y quimioterapia.

Una disculpa anticipada

"Yo no tengo malas vibraciones. Una de las dudas que tenía sobre contarlo es que sé que me van a llegar llamadas. También un montón de mensajes y no los voy a poder contestar todos. Quiero que la gente entienda que no es desprecio ni nada... Si no que yo en las próximas horas me tengo que proteger. Como he trabajado siempre con la realidad, funciono con un principio de realidad y con un gran control mental y sé que si me descontrolo, puedo descarrilar", se defendió antes incluso de que alguien pueda interpretar que su ausencia es un gesto de mala educación. "Iré haciéndolo poco a poco después", prometió antes de despedirse de los oyentes de la Ser.